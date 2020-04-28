【新冠肺炎】否認「經濟脅迫」阻澳洲獨立調查　中方：從何談起

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，澳洲外長佩恩（Marise Payne）日前指出，希望成立獨立機制，檢討疫情的爆發，調查起源及處理手法。中國駐澳洲大使成競業其後就稱，澳洲會因此引來中國消費者的抵制，甚至旅遊、留學澳洲的人都會卻步，被指是對澳洲的「經濟脅迫」。 對此，中國外交部發言人耿爽在周二（28日）回應指，成競業的表態是「對澳洲近來的一些錯誤言行引起中國人民不滿的擔憂」，同時亦是對中澳兩國關係可能受到影響的擔憂，「這有甚麼問題嗎？我不知道所謂『經濟脅迫』的說法從何談起？」

根據最新統計數字，澳洲至今已有6721宗確診病例。（中新社）

耿爽又強調，在當前疫情對世界經濟造成全面衝擊的情況下，中國願同世界各國加強合作，守望相助，共克時艱，為全人類的健康福祉做出貢獻，「但我們也希望其他國家能夠同中方一道，多做有利於國際合作和增進互信的事，而不是說一套做一套。」

此外，耿爽在被澳洲記者問到「我個人作為駐華記者沒有看到普通民眾對於中澳關係有類似擔憂，你聽到過嗎？」時，他就建議對方「上上中國的網絡」，「你可以去網絡上看看中國民眾對當前中澳關係、對澳洲方面最近言行，他們的反應和評論」，並認為在現實世界沒有聽過類似的言論是對方「接觸面還不夠廣」。

耿爽並重申，病毒溯源問題是個科學問題，應該交由科學家和專業的人士來研究及解決，「所以在這個問題上，政客不要隨意地發表言論，更不要借此來進行政治操弄」、「這時候提甚麼調查，甚至鼓吹甚麼追責、賠償，我不知道這背後有甚麼用意，所以我說這是一種政治操弄，我想全世界的人都看得清清楚楚。」

中國駐澳洲大使成競業稱，澳洲堅持獨立調查會引來中國消費者的抵制，甚至旅遊、留學澳洲的人都會卻步，被指是對澳洲的「經濟脅迫」。（資料圖片）

另一方面，中國駐澳大利亞使館在同日亦發出發言人新聞稿，稱澳洲媒體在報道成競業的回應時「具有誤導性」，「成大使詳細闡述了中方相關立場，指出無論澳方怎麼辯解，都掩蓋不了有關建議是政治操弄的事實」。新聞稿指，成競業要求澳洲方面放下意識形態偏見，停止政治操弄，多做有利於雙邊關係發展的事。

（綜合報道）