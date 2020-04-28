【新冠肺炎】澳媒刊中國國徽加病毒造型涉辱華　官媒：令人不齒

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球肆虐之際，澳洲《每日電訊報》一張插圖將中國國徽邊緣加上新冠病毒，被指辱華。對此，中共黨報《人民日報》發文譴責。

中共黨報《人民日報》4月28日文章稱，「澳洲這家報紙把疫情政治化、將病毒標籤化，置基本正義於不顧，突破道德底線，嚴重傷害中國人民感情。這種惡劣行徑不可縱容。」

新冠肺炎疫情在全球蔓延之際，澳洲《每日電訊報》刊登辱華照片，把新冠肺炎病毒與中國相聯繫的做法引發中方譴責。（中國駐悉尼總領事館官網截圖）

文章強調，病毒溯源是嚴謹的科學問題、嚴肅的專業問題。新冠肺炎疫情發生以來，世界衛生組織（WHO）多次強調：「關於任何疾病的來源，任何地方都有可能。」

16名國際衛生法學家日前在英國醫學期刊《柳葉刀》上發文提醒，基於恐懼、謠傳、種族主義和仇外心理的做法，無法將人們從新冠肺炎疫情這類突發事件中拯救出來。

文章稱，「澳洲這家報紙不顧世衛組織和國際衛生法學家的明確警示，公然違背《國際衛生條例》的明文規定，令人不齒。」

據悉，澳洲《每日電訊報》於4月22日在一篇文章中刊登了上述插圖，同日，中國駐悉尼總領事館官網發聲明表示強烈譴責，並要求該報公開道歉，停止對疫情的政治化和對中國的污名化：

「《每日電訊報》有關做法不僅是對科學的無知和藐視，也是對中國人民付出巨大抗疫努力和犧牲的漠視與不尊重。」

館方發出聲明後，《每日電訊報》就此回應，並再度貼上有爭議的圖片。（網頁截圖）

領事館又指，中國國徽是中華人民共和國的象徵，神聖不可侵犯。褻瀆中國國徽，就是侮辱中國，就是侮辱中國人民。

此外，該報還於3月19日刊登題為《中國「掩蓋」新冠肺炎疫情》的文章，指責中國政府曾試圖銷燬新冠病毒樣本，隱瞞新冠疫情真相。

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