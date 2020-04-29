【新冠肺炎】違規聚餐醉駕致2死　山東7名官員遭處分

內地新冠肺炎（COVID-19）疫情持續緩解，此前疫情重災區湖北武漢在院患者也已清零。但在防疫期間，山東7名官員違規聚餐醉駕，造成兩人死亡，引發關注。

山東臨沂市紀檢委4月28日通報指，2月22日中午，沂水縣諸葛鎮陽湖管理區書記張亮、陽湖管理區副書記楊德明、包村官員肖偉、鎮綜治辦主任段寶欣、鎮文化站站長顧玉燕、石埠子村黨支部書記陳洪全、北黃家莊村黨支部書記黃文忠等七人，接受陽湖管理區鳳落院村黨支部書記曹恒偉組織安排的宴請，違規聚集、聚眾飲酒。餐後，張亮醉酒駕車發生交通事故，造成兩人死亡。

新冠肺炎疫情期間，中國嚴格實施防控措施。目前中國本土確診人數已降至100例以下，市民逐步恢復生活秩序。（新華社）

張亮受到開除黨籍、開除公職處分，曹恒偉受到撤銷黨內職務處分，楊德明、肖偉、段寶欣、顧玉燕、陳洪全、黃文忠受到黨內警告處分。

自疫情爆發以來，湖北、湖南、河北、浙江等多地均有官員因疫情防控不力遭處分。

中共最高反腐機構中紀委曾指出，各級紀委監委要嚴懲敷衍塞責、弄虛作假、推諉扯皮、消極應付和貪污侵佔挪用救援款物、失職瀆職等違紀違法問題；要治理形式主義、官僚主義，以及不擔當不作為亂作為問題。

當前，中國新冠肺炎疫情趨緩，中國政治、經濟、生活正逐步恢復。中國衛健委4月26日數據顯示，目前中國全境本土確診病例將至100例以下，武漢則實現患者清零。4月27日，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭率中央指導組離開武漢返回北京。

此外，疫情重災區武漢已出現復甦的迹象：各大方艙醫院已於3月全部休倉，政府在4月8日解除封鎖後，武漢逐步恢復對外聯繫。中國衛健委表示，「下一步將落實中央要求，繼續做好外防輸入、內防反彈工作。」

不過，境外輸入病例在中國成為新的威脅。4月以來，黑龍江哈爾濱市出現由境外輸入新冠肺炎既往感染者傳染、因家庭和住院交叉感染引發的聚集性疫情，導致哈爾濱市疫情出現反彈。

在此形勢下，黑龍江省哈爾濱市副市長陳遠飛及哈爾濱醫科大學副校長傅鬆濱曾遭黑龍江省紀委和中共最高反腐機構中紀委國家監委雙雙通報。

中紀委直言，陳遠飛作為哈爾濱市副市長、市應對新冠肺炎疫情工作領導小組指揮部副總指揮，對疫情防控重要性及嚴峻形勢認識不足，沒有切實履行分管職責受到政務記過處分；傅鬆濱在指導醫院全面恢復醫療工作中，思想麻痺、履職不力，造成哈醫大一院院內感染，受到黨內警告、政務記過處分。

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