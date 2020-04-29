【新冠肺炎】台灣疫情指揮官陳時中：正研議放寬重要經貿往來

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，日本日前宣布將禁止外籍人士入境安排延長至5月底，對此，台灣有立法委員關切，台灣是否也要延長相關入境限制。 不過，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天（29日）表示，目前正研議在有一定防疫準備下，放寬重要經貿往來。

陳時中表示，台灣正在研議放寬重要經貿往來。（資料圖片）

台灣立法院財政委員會等6個委員會，今天聯席審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，邀請陳時中報告並備詢。國民黨立委曾銘宗詢問，日本最近宣布禁止外籍人士入境禁令要延長至5月底，那麼台灣的相關措施會持續多久？

陳時中表示，正在研議對於必要商業行為、重要的商業來往，可能會先放寬，但要有一定防疫準備；該病在海外盛行率比台灣高，外籍人士入境風險相對高，但重要經貿往來有其必要，如何適當防護，讓國際經貿活動開始，是正在努力的目標。

圖為台灣桃園國際機場。（資料圖片）

陳時中回應立委質詢時指，海外疫情雖漸趨平緩，但尚未平穩，截至周二（28日），全球死亡率達7%、仍偏高，預料還會延續一段時間。有些國家雖「解封」，但「解封」後的相關措施還是沒有台灣開放。至於如何放寬各項防疫管制措施，要看社會集體行為是否能符合防疫規範，是否能常態化、規律化去執行。

至於觀察需時多久，陳時中表示，不想觀察到1個月這麼久，原則就是「遵守得愈好開放得愈快」。

（中央社）