【新冠肺炎】明起北京疫情防控降為二級　低風險地區返京不再隔離

據央視報道，北京市今天（29日）的疫情防控記者會上指出，從明天（30日）0時起，北京市疫情防控應急響應級別由一級降為二級。 會上指出，對國內低風險地區進京出差、返京人員，不再要求居家隔離觀察14天，正在居家集中觀察的可以解除觀察。當中不包括境外回京人員，也不包括湖北含武漢地區的人員，及其他省市高中風險地區進京的人員，這也意味著，從香港前往北京，仍會被隔離14天。 河北省衛健委隨後也在官網發布消息稱，從明天（30日）0時起，將全省應急響應級別由一級調整為二級。

速遞外賣人員可進入小區

會上還指出，居民持健康寶綠碼登記後，可進入北京其他小區探親訪友；速遞、外賣、鮮奶配送、家政服務、房屋中介等服務行業人員持健康寶綠碼登記後，亦可進入小區。徵得鄰里同意後，裝修人員可持健康寶綠碼登記後進入小區。上述人員須按要求嚴格落實小區的防疫各項措施。

北京市疫情防控記者會上宣布，30日0時起，北京市疫情防控應急響應級別由一級降為二級。（直播截圖）

內地將突發公共衛生事件劃分為4個等級，依次為特別重大（Ⅰ級）、重大（Ⅱ級）、較大（Ⅲ級）和一般（Ⅳ級）。今年1月24日，北京啟動突發公共衛生事件一級響應機制。截至4月28日，北京市已有15個區連續36天以上無本地報告新增確診病例，朝陽區連續13天無本地報告新增確診病例。同日，北京小湯山定點醫院最後一批的兩名治癒患者出院。至此，小湯山醫院新冠肺炎患者全部「清零」，將關閉備用。

據悉，2月下旬以來，為方便復工復產，20多個省份陸續下調應急響應等級。除北京、河北外，目前湖北省、天津市仍為一級響應；二級響應的省份包括上海、山東、河南、廣東、寧夏、西藏（西藏部分地區按三級響應管理）；四級響應的省份為新疆和青海，其餘19個省份為三級響應。

曾光表示，北京的應急響應級別下調後，津冀就會跟着下調。（資料圖片）

曾光：津冀防控級別會跟隨北京下調

國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學首席科學家曾光28日表示，北京疫情防控持續向好之際仍採取一級防控，是為了給自己防疫加碼，更大力度地去防控疫情。他又指，北京的應急響應級別下調後，津冀就會跟着下調。

《新京報》分析指，下調應急響應後並不意味着放鬆管控。多地下調應急響應後提出，疫情防控形勢依然嚴峻複雜，不能麻痺大意。下調級別後，防控力度並不會下降，而是防控重點發生變化，多地由外防輸入的同時，在內部疫情得到階段性控制基礎上，內防擴散轉為內防反彈。在疫情防控的同時，強調全面恢復正常生產生活秩序。

專家認為，下調疫情防控響應登記，有助於提升消費者的消費意願，推動復業。（資料圖片）

助提升消費意願

目前，北京與國內絕大多數地區一樣，需要疫情防控與經濟社會發展兩手抓。而疫情應急響應級別的調整與消費情況緊密關聯。

中國社科院人口與勞動經濟研究所社會保障研究室主任陳秋霖認為，當重點工作是逐步推動復工復產、復業、復學、復醫。復工復產由於場所固定，相對好控制，也是最快推進的，目前復業是重點。

他表示，復業主要是指恢復商圈活躍度或消費。當前復業遇到的一個問題是，到底多少人願意上街去消費。公共衛生應急響應級別的高低，會影響人們的心理預期。響應級別下調將形成心理引導，讓更多人放心地進入商圈，推動復業。

（綜合報道）