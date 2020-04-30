胡海峰接受電視專訪　提及習近平「兩山」理念

全國兩會（人大會議、政協會議）確定將分別於5月22日和5月21日在北京舉行。4月29日，在浙江衛視的「十一市市委書記專訪」中，現任麗水市委書記、中共前領導人胡錦濤之子胡海峰現身接受採訪。

根據麗水網消息，胡海峰在三段視頻中面對鏡頭侃侃而談。他說，中共總書記習近平到浙江考察，提出浙江「生態文明建設要先行示範」，為此，麗水要建成「全面展示浙江高水平生態文明建設和高質量綠色發展成果和經驗的重要窗口」。

胡海峯接受媒體採訪大談高水平生態文明建設。（浙江衛視截圖）

胡海峰強調，「我們將下定決心，高舉發展的行動旗幟，厲行『麗水之幹』，以愚公移山的韌勁和革故鼎新的氣魄，全力推進平台的『二次創新』」。

採訪中，胡海峰還特別提到今年是習近平「兩山」理念提出15周年。「兩山」理念是指「綠水青山就是金山銀山」，是時任浙江省委書記的習近平於2005年8月在浙江湖州考察時提出的。

無論是表態要建成高水平生態文明示範區，還是提到「兩山」理念，這都可以看到胡海峰的較高的政治站位意識。

現年48歲的胡海峰，歷任浙江清華長三角研究院院長、嘉興市委副書記，2016年任嘉興市長，2018年任麗水市委書記，成為浙江省最年輕的地級市書記，2018年首次當選中國人大代表並出席兩會。

在2019年的全國兩會上，胡海峰一度被媒體聚焦。彼時海外傳出他將跨省調任福建省委、組織部長，或亦傳調任西安市委書記。胡海峰當時以「與兩會無關的問題恕不作答」回應。

2019年10月1日，在中國國慶閲兵式上，胡錦濤（右）出現在天安門城樓上。（中國央視截圖）

另外，他在兩會上還回應父親胡錦濤的健康，指「挺好的」,退休生活「以休息為主」。2019年10月1日中國國慶閲兵式上，胡錦濤以滿頭白髮形象登上天安門城樓示人。

當時，胡海峰還在北京拜訪兩位紅二代——中國工農紅軍挺進師政委劉英之子、中紀委前副書記劉錫榮和中國工農紅軍挺進師師長粟裕之子、原北京軍區副司令粟戎生。