張家界旅遊集團前董事長離奇墮崖亡　內媒引述消息稱未被紀委調查

在深圳上市的湖南張家界旅遊集團股份有限公司（張旅集團），網上流傳消息指集團前董事長戴名清在周五（1日）墮亡，多間內地傳媒其後均有引述權威消息人士確認屬實。 官方有在周六（2日）發出通報，指戴名清在永定區官黎坪辦事處邢大公路高架橋墮落，經確認已無生命特徵，公安機關初步判斷是生前高墮死亡，暫無證據證實他殺。

戴明清據報即將離開即將離開張旅集團，被調往張家界廣播電視大學擔任校長。（網上圖片）

其中《紅星新聞》指，經多個消息來源證實，戴名清在周五晚上墜亡，「之前沒有任何徵兆，他是在張家界境內的邢大公路墮崖身亡的，我們聽到這個消息的時候，也很震驚。」報道又指，戴名清身邊的多位好友透露，其遺體已被送到殯儀館。另一方面，張家界金山陵園的工作人員亦有確認，戴名清的遺體是在周六（2日）凌晨5時許送到，「今天開始擺設靈堂，追悼會具體時間待定。」

至於《澎湃新聞》的報道則指，現年53歲的戴明清在出事前幾天剛被調任，即將離開張旅集團，並在張家界廣播電視大學擔任校長。董事長及校長都為正處級，但後者的工作更加輕鬆，「目前沒有消息顯示紀委找他談過話或進行調查。」報道更稱，調任校長的命令上星期才送抵張家界廣播電視大學，戴明清剛到任不久，「才上幾天班。」

值得一提是，官方尚未公開對戴明清的調任命令，張旅集團的官方網站上，仍可見到戴明清是黨委成員，職位是黨委副書記、董事長。至於張家界廣播電視大學的官方網站上，校長同樣並非是戴明清。

據了解，戴名清最近一次公開露面是在4月9日下午，當時張旅集團召開2019年旅遊營銷工作座談會。戴名清、集團總裁陳琛、集團經營班子，以及各成員公司的總經理、分管領導及營銷人員都有參加。

（綜合報道）