【新冠肺炎】德國郵輪1人確診　2899人被隔離包括58名中國籍船員

一艘停靠在德國北部下薩克森州庫克斯港（Cuxhaven）的「Mein Schiff三號」郵輪，5月2日有一名船員確診新型冠狀病毒肺炎，船上2899名船員被隔離觀察。 據中國駐漢堡總領事館通報，船上共有58名中國籍船員，目前所有中國籍船員身體狀況良好。

據了解，涉事郵輪隸屬於德國途易集團（TUI）旗下的「Mein Schiff三號」，郵輪於上周二（4月28日）停靠庫克斯港，在有15名船員出現輕微感冒症狀後，當地衛生部門對這些人進行病毒檢測，其中一人的結果呈陽性。該船員被送往庫克斯港的醫院進行隔離治療，目前只有中度症狀。

其餘2899名工作人員正在郵輪上就地隔離，並接受全面檢測。檢測預計在5月3日結束，最快一天後可獲得結果。途易集團表示，與確診船員有過密切接觸的229人檢測結果均為陰性，截至目前該郵輪上無新增確診病例。部分已於4月30日下船的工作人員也獲知相關信息，將自主進行居家隔離。

中國駐漢堡總領館為船員送去N95口罩、普通口罩、連花清瘟膠囊、消毒濕巾、防護服、護目鏡、鞋套、消毒液等物資。（央視）

中國領館：已為中國船員送上物資

中國駐漢堡總領館通報，在接到該郵輪中國籍船員的緊急求助郵件後，了解到船上防護物資十分緊缺，只是檢測時每人發了一隻口罩，至今大家已困在海上48天，立即啟動應急機制，為船員送去N95口罩、普通口罩、連花清瘟膠囊、消毒濕巾、防護服、護目鏡、鞋套、消毒液等物資。同時聯繫德方請對方盡一切可能確保中國船員的健康安全與合法權益。