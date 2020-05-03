【新冠肺炎】專家：「常陽」患者傳播風險低　若無基礎病不需治療

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在內地受控，疫情「重災區」武漢的在院新冠肺炎患者已「清零」。不過，國家衛健委醫政醫管局監察專員焦雅輝4月24日曾透露，武漢的確診病例中有30多人長期核酸不轉陰，為「常陽」患者。 對於「常陽」患者如何治療，四川大學華西醫院呼吸與危重症醫學科主任梁宗安今天（3日）在國務院聯防聯控機制記者會上表示，這類患者傳播風險低，如果沒有其他基礎疾病就不需要治療，但要進行必要的隔離觀察。

國家衛健委醫政醫管局監察專員焦雅輝此前稱，武漢有30多人長期核酸不轉陰，為「常陽」患者。（央視截圖）

梁宗安表示，目前，絕大多數「常陽」患者都已檢出保護性的IgG抗體，暫時沒有出現這類患者傳染給家人或其他密切接觸者的情況。雖然「常陽」患者傳染性尚不能完全排除，但其作為傳染源的傳染可能性非常小，但「新冠病毒出來才有幾個月的時間，對其生物學特點需要進一步研究。」

他指出，目前的常陽患者核酸檢測絕大多數已轉陰，未轉陰的這些人還在定點隔離，所以一般來說，「常陽」重新傳播的風險較低。

他續指，這類患者絕大多數沒有症狀，若無其他基礎疾病，是不需要治療。但因為核酸檢測還是陽性，所以仍然要做必要的隔離觀察。

4月24日，在位於武漢的華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院西院，醫務人員在護理核酸檢測結果轉陰的新冠肺炎病人。當日湖北省及武漢市所有新冠肺炎重症病例實現清零。（新華社）

據早前報道，對於為何會出現「常陽」患者，北京世紀壇醫院感染科副主任醫師苑曉冬分析，轉陰時長與患者自身免疫反應有關。在臨床上，一些重症患者核酸陰性時間較短，而一些輕症患者免疫反應不是特別激進，轉陰時間較長，可能是人體免疫與病毒之間形成一種微妙的平衡。

北京大學第一醫院國家援鄂醫療隊隊長、副院長李海潮則表示，需要進一步密切觀察「常陽」患者，定期監測病毒排出情況也就是病毒載量，再綜合分析。如果患者排出病毒的數量不少，可能要考慮針對這部分患者制定特殊的公共衛生政策。

（綜合報道）