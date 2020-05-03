【東京兇案】中華料理店老闆遭刺20多刀亡　同為中國籍店員被捕

4月12日凌晨，在東京江戶川區經營中華料理店的47歲中國籍男子張達泉在街頭被刺超過20刀，送院搶救無效身亡。同日清晨，另一中國籍男子36歲的林雪楠亦被發現遭刺傷，倒臥一間中華料理店內，後被送醫治療。 日媒今天（3日）報道稱，林雪楠向警方供認事發時曾被死者毆打，腦海一片空白之下殺死對方，而目前林男已被逮捕。

據早前報道，4月12日凌晨1時40分許，東京警方接到報警稱，在江戶川區中葛西路上「有人鬥毆」、「一男子被捅傷」。當警方趕到時，被捅男子已經流血倒地，送醫後不治身亡。另據日本電視新聞網（NNN）稱，有目擊者稱，事發時，張姓男子曾與他人發生爭執。

上月一名中國籍47歲男子在東京街頭被人捅傷倒地，送醫後不治身亡。圖為日本電視新聞網相關報道畫面。（日本電視新聞網截圖）

據東京警方調查，死亡男子張達泉居住在江戶川區上筱崎。警方在距離事發現場200米處的一間中餐館中發現林雪楠，當時林因腹部受傷流血倒地，身旁有帶血刀具。《今日日本》報道稱，警方認為他是自殘受傷的。該男子後被送醫治療，警方將他視為相關知情人，準備在他身體恢復後對其問話。

受疫情影響工作時間減半

日媒今天報道稱，警方透露，林男在事發後立即打電話報警，而後在店內將自己刺傷，他於今日出院，目前已被逮捕。

報道指出，在政府宣布應對新型冠狀病毒（COVID-19）的緊急事態後，該商店繼續營業，但林男表示，他的工作時間縮短了一半。警方正在調查此事情況。

（綜合報道）