五一黃金周假期前兩日　武漢風景區接待遊客逾30萬人次

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）內地疫情受控，「五一」黃金周期間，曾作為疫情「重災區」的武漢，旅遊業正逐步恢復。 據武漢市政府官網消息，5月2日，在預約為先的旅遊新模式下，武漢21個A級景區共接待遊客17.8748萬人次。另據長江網報道，截至5月1日下午6點，武漢東湖風景區累計接待遊客12.7萬人。兩者合計已逾30萬人次。

武漢市政府官網指出，5月2日，21個A級景區共接待遊客17.8748萬人次，其中，黃鶴樓景區接待0.1萬人次，木蘭文化生態旅遊區接待1.701萬人次，東湖風景區接待13.37萬人次，長江遊船（包括知音號、兩江輪渡、兩江遊覽、船長九號）共接待0.666萬人次。

黃鶴樓公園管理處表示，5月1日接待遊客約1600人，5月2日接待遊客1322人。工作人員表示，這兩天到黃鶴樓旅遊的遊客中，還是以武漢當地以及湖北省內的人居多，外地人員佔少數。

長江網報道則指，5月1日截至下午6點，東湖風景區累計接待遊客12.7萬人。位於黃陂的木蘭草原單日遊客量6200人左右，木蘭雲霧山遊客量為2000餘人，木蘭花鄉及木蘭天池均接待遊客約1500人。

湖北也躋身網民最想去旅遊的省份，還直接衝上第2名。（中國社科院）

據湖北省交通運輸廳高速公路管理局消息，5月1日截至16時，武漢周邊高速公路收費站出入口總車流量為47.91萬輛，較前一日上升18.47%；其中出城車流量27.44萬輛，進城車流量20.47萬輛。

值得一提是，4月28日，中國社科院旅遊研究中心等機構發布《新冠肺炎疫情下旅遊需求趨勢調研報告》顯示，武漢成為網民疫情後最想去旅遊的城市，北京位列第二。而在省份排行榜上，疫情前未能躋身「最想去的省份」前十位的湖北省，疫情之後升至榜單第二位，僅次於北京。

▼▼圖輯｜武漢的夜市「回來了」 民眾齊坐路邊大啖燒烤

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（綜合報道）