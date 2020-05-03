五一黃金周．多圖｜武漢的夜市「回來了」　民眾齊坐路邊大啖燒烤

內地「五一」黃金周第2天，民眾出遊興致不減，全國2日接待國內遊客超3000萬，較第一天增加，旅遊收入約128億人民幣（下同．約合141億港元）。 而在此前的疫情重災區武漢，如今有些夜市攤位重新開張，不少民眾坐在路邊大啖燒烤等餐點，讓官媒《環球時報》不禁感歎「武漢的夜市回來了」。

據央視報道，「五一」假期第二天，全國旅遊市場升溫，許多知名景點一票難求，多個5A級景區不再接受新預約。據測算，當天全國接待國內遊客3085.7萬人次，實現國內旅遊收入約128.6億元。據文旅部統計，五一假期首日，全國接待國內遊客2319.7萬人次，旅遊收入約97.7億元。

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各地旅遊小回溫，曾被視為「疫情集中地」的武漢市也逐漸展現城市活力。《環球時報》報道，假期首日，武漢的夜市「回來了」，晚11時在武昌區大成路等地可見不少小食車營業，販賣熱乾麵、烤腸、烤鴨腸和烤魚等，還有賣花和手機保護貼的攤位。

報道稱，燒烤特有的味道在空氣中瀰漫着陣陣香味，時不時會有行人駐足購買，還有許多民眾坐在路邊吃起燒烤和小龍蝦，他們說：「唆螺搓蝦，燒烤啤酒，這是武漢的人消夜標配」，有的燒烤店已經滿座，速遞員也聚在一起等餐，「眼前這一幕頗有些規模」。不過，食客圍坐在桌邊邊吃邊聊，有的口罩側掛一耳，有的拉至下巴，更多人則直接把口罩摘下。

各地3成遊客不戴口罩

另據《紅星新聞》報道，各地景區、商場裏約1/3的遊客沒有戴口罩，五一連假氣溫高達攝氏30多度，不少市民及遊人摘了口罩，表示「疫情已經得到有效控制，感覺沒必要時刻都戴著了，而且天熱又戴着不舒服。」

「五一」小長假第二天，內地民眾出遊興致不減。（中新社）

四川大學華西公共衛生學院流行病教授欒榮生表示：「景區只要不是摩肩接踵的狀態，市民遊客可以不戴口罩。」由於確診、疑似病例得到有效控制，市民遊客在景區商場感染的風險已降至十萬分之一，甚至更低。隨著氣溫的上升，「病毒排到外邊也受不了，所以市民遊客無需再隨時隨地佩戴口罩。」但仍必須隨身攜帶，有三種情形仍要戴口罩：一是地鐵、火車等密閉空間，二是醫院、學校等人群密集區，三是需要長時間與人密切接觸者。

人潮較上年下降12.2%

據介紹，在官方要求遊客量不得超過最大承載量的3成下，許多景區實行預約制度、合理控制流量等措施，儘管北京故宮、九寨溝等多個知名景點一票難求，但和往年五一連假相較，遊客人潮仍減少許多。公安部交通管理局監測全國公路網200個點位統計，截至2日下午4時，全國高速公路、國省道幹線公路交通流量比去年同期下降12.2%。整體而言，今年的五一假期只是一波小高潮。

（綜合報道）