地方兩會陸續重開　河南周口要求會前兩周省內代表委員不聚餐

因應內地新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，全國兩會及部分未召開的地方兩會宣布本月重新舉行。各項會議前期籌備工作頗受關注，一些地方亦加入與防疫相關細則。 比如在河南周口，當地就要求省內代表委員在會前兩周不得聚餐；同省的濮陽，亦要求接載用車的司機通過核酸檢測。

河南周口市四屆人大五次會議和政協周口市四屆四次會議，將分別於5月12日至14日、5月11日至13日召開。當地近日制定印發《周口市2020年兩會期間疫情防控技術指南》。

當日列出多項防疫相關細則。其中包括，所有人員均需持有居住地健康碼綠碼，嚴禁帶病入會；目前在境外、省外旅居的代表委員，需提前7至14天返回，按照規定實行隔離醫學觀察並進行核酸檢測；在豫的代表委員及工作人員，會前14天內不得外出聚會、聚餐、旅行，有跨省旅行史或發熱的，需做核酸檢測。做好會場、駐地賓館、餐廳等場所及會務用車的前期清潔消毒工作。

此外，河南濮陽市兩會也將於5月中上旬召開。當地衛健委要求，參與「兩會」服務用車保障工作的駕駛員必須通過核酸檢測，確保身體健康；「兩會」期間，駕駛員體溫做到一日兩上報，一經發現異常立即更換；三是眾意公交公司要嚴格管理，確保駕駛員無外出情況。