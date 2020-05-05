【新冠肺炎】國務院再設小組赴武漢：了解防控情況、嚴防疫情反彈

內地新冠肺炎（COVID-19）疫情防控取得初步成果。據新華社消息，國務院聯防聯控機制聯絡組4日抵達武漢。聯絡組由國務院副秘書長丁向陽任組長，國家衛健委副主任于學軍任副組長。

新華社指，聯絡組的主要職責是及時了解和反映湖北省、武漢市疫情防控工作情況，督促落實各項防控措施，鞏固疫情防控成果，嚴防疫情出現反彈，兼顧了解復工復產復學等情況，承擔領導交辦的其他工作。

國務院副秘書長丁向陽。（網絡圖片）

新華社報道稱，本次聯絡組抵達武漢，將協調推動湖北省、武漢市重點做好7個方面工作：「一是毫不鬆懈地抓好社區防控，一旦出現疫情能夠及時發現和撲滅；二是進一步擴大核酸檢測和抗體檢測範圍，把檢測結果、密接人群等信息與『健康碼』聯通；三是做好無症狀感染者相關工作，按照確診病例的要求做好隔離、流行病學調查等工作；四是加強對治癒患者的關心和幫助，做好後續治療、康復、幫扶等工作；五是做好『疫後綜合症』應對處置工作，及時化解矛盾，維護社會穩定；六是統籌推動復工復產復學，紮實做好『六穩』工作，落實『六保』任務；七是加強公共衛生應急體系建設，提高應對處置重大突發事件的能力。」

湖北省書記應勇表示，將全力支持、配合聯絡組工作，統籌做好鞏固疫情防控成果、復工復產復商復市、社會穩定等工作，奮力奪取疫情防控和經濟社會發展「雙勝利」。

此前，4月26日，武漢在院新冠肺炎患者清零，4月27日，國務院副總理孫春蘭率中央指導組返回北京。丁向陽、于學軍都是中央指導組成員。

中國國家統計局的官員稱，總的來看，一季度，在疫情衝擊下，中國經濟社會大局保持穩定。但當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，中國防範疫情輸入壓力不斷加大，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑戰。

稍早前，國際貨幣基金組織（IMF）大幅下調全球經濟增長預期，預計2020年全球經濟將下降3%，中國經濟將增長1.2%。

不過，因受疫情嚴重影響，2020年一季度中國經濟下滑已成為市場共識。路透社早前綜合57家機構預測中值結果顯示，受疫情衝擊，中國第一季度GDP料跌6.5%，為1992年開始公布季度GDP數據以來首次出現負值。

對於這一局面，中國高層稍早前就已打下預防針。4月8日，中共總書記習近平在中南海最高級別會議上強調，面對嚴峻複雜的國際疫情和世界經濟形勢，要堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。