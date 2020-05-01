【新冠肺炎】黑龍江多間醫院院內感染　國務院通報批社會影響惡劣

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，其中接連多日都有本土確診病例的黑龍江省，以致周四（4月30日）的中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議亦宣布會派出督導組，督促指導黑龍江省完善和加強防控工作措施，特別是加強醫院感染防控。

與此同時，國務院聯防聯控機制綜合組亦於周五（1日）發出通報說明黑龍江的聚集性疫情，並稱「特別是涉及多家醫院先後發生院內感染，持續時間長，感染病例多，社會影響惡劣，給鞏固來之不易的疫情防控成果帶來新的壓力」

哈爾濱醫科大學附屬第一醫院爆發大規模院內感染。（網上圖片）

通報指，哈爾濱市、牡丹江市自4月以來發生境外輸入病例關聯的本土聚集性疫情，其中在哈爾濱，疫情的中心是87歲的患者陳某君。陳某君在4月2日因「體溫37.3℃、右下肢行走拖沓伴尿失禁4日」到哈爾濱市第二醫院入院治療，當時肺部的電腦掃瞄已顯示雙肺有炎性可能。

陳某君經治療後，未見好轉，在4月6日被轉院至哈爾濱醫科大學附屬第一醫院發熱門診，收入呼吸科住院治療。及至4月9日，陳某君的影像學檢查顯示新型冠狀病毒肺炎可能性大，因而被轉入隔離病房收治，並進行病毒檢測及血清學抗體檢測。值得一提是，陳某君此前在兩間醫院均未有被安排進行相關檢測。陳某君於翌日被確診，並轉入黑龍江省傳染病防治院治療。經流行病學調查，對陳某君的密切接觸者進行病毒篩查，陸續確診數十名關聯性病例和無癥狀感染者，其中包括上述醫院的數名醫務人員。

至於牡丹江市的聚集性疫情，牡丹江市康安醫院在4月16日先後報告有兩宗疑似病例，其後再診斷為確診病例。經流行病學調查，對密切接觸者進行病毒篩查，陸續確診多名關聯性病例，其中包括牡丹江市康安醫院、牡丹江市北方醫院數名醫務人員。

牡丹江市康安醫院布有多名醫護人員受感染。（央視新聞）

通報指，兩宗境外輸入病例引起的本土聚集性疫情，暴露出多個問題，包括對疫情防控形勢認識不足、院前防控措施存在薄弱環節、病毒檢測工作未能按要求及時展開及院內感染防控措施落實不力。

（綜合報道）