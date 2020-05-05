【有片】虎門大橋異常晃動　廣州交警封橋實施交通管制

廣東省公安廳交管局表示，連接廣州市南沙區與東莞市虎門鎮的虎門大橋今日（5日）下午發生異常抖動，大橋管理部門已經封閉了大橋。 廣州交警支隊下午3時30分左右稱，基於安全考慮，目前已對虎門大橋進行交通管制，途經車輛需要繞道行駛。

廣東交警今日下午4時通報，已對虎門大橋實施交通管制。（微博）

從網民提供的片段可見，虎門大橋某段橋面上下晃動，如波浪一樣抖動，橋上的路牌及欄杆也隨之搖動。有多輛私家車停泊在橋上，未有向晃動橋面的方向前進，也有乘客下車與交警交談了解事件。

虎門大橋目前實施雙向全封閉，莞佛高速西行威遠出口主線全封進行分流；西行虎門入口和威遠入口封閉。沿江高速南北行轉虎門大橋西行匝道全封；廣深高速南行虎門出口轉虎門大橋直通車道、北行新虎門出口轉虎門大橋匝道全封和分流。

下午仍有大量車輛湧入虎門威遠，虎門交警已調派大量警力在現場指揮疏導交通，分流車輛向莞佛高速、沿江高速行駛。內媒報道稱，4月30日至5月3日，虎門大橋日均車流為11.6萬車次，較去年同期減少12.5%。今日是內地五一黃金周最後一日，大橋出現車流返程高峰，預計車流量為11.8萬車次，以粵西往深圳、東莞返程車流為主。

據悉，虎門大橋是廣東省珠江三角洲中部、橫跨珠江的懸索橋，距廣州約42公里，大橋跨越珠江出海口的虎門水道和蒲州水道，東連東莞市虎門鎮，西通廣州市南沙區。虎門大橋同時也是連接京珠高速公路和廣深高速公路的交通樞紐。