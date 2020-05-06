【新冠肺炎】崔天凱：最早報告病例的地方不一定是源頭

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，中國駐美大使崔天凱周二（5月5日）接受央視《新聞1+1》訪問時表示，最早報告病例的地方，不一定就是病毒產生的地方。

崔天凱說，現時在美國和歐洲都有早於武漢病例的發現，而背後的原因需要科學家來解決，很多科學家也認為，最早報告病例的地方不一定是病毒產生的地方。他強調，關於病毒來源，科學界普遍看法是，病毒是自然界產生的，並不是從實驗室出來的，各方應該相信事實，相信科學。

至於美國一些官員對中國的指責，崔天凱稱，可能世界上總有一些人所處的位置比較高，但並不意味著其智商、情緒智商也很高，這不一定成正比；目前為止，美國從中國採購和中國各個省市和社會團體向美方捐助的物資已經達到非常巨大的數量，比如口罩已超過47億隻（包括美方採購和中國捐贈的），換句話說，每個美國人能分到15至16隻中國來的口罩。

世衛駐華代表：目前證據指病毒源於自然界

另外，世界衛生組織駐華代表高力在新華社專訪中表示，世衛了解中國正在展開一系列針對新型冠狀病毒動物來源的研究，相信中國的研究能力；世衛願意應中國政府的邀請參與研究，有關研究對將來預防類似傳染病的爆發非常重要。

高力說，目前所有可獲得的證據都表明，新型冠狀病毒源於自然界，並非人為操縱或合成。對於一些國家質疑中國隱瞞疫情，高力稱，1月3日起，世衛與中國就疫情的嚴重程度、傳播動力學、持續性人際傳播的可能性、臨床病程和治療效果等，持續進行技術溝通，並根據《國際衛生條例》規定，向國際社會詳盡通報。