【新冠肺炎】崔天凱反擊美方：一些政客只熱衷於污名化和無端指責

新冠肺炎（COVID-19）席捲全球後，美國方面指摘中國沒有及時公開透明地披露疫情，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）更批評中方隱瞞是為了搶先研發疫苗。對此，中國駐美大使崔天凱4月21日作出反擊。

4月21日，崔天凱參加彭博創新經濟論壇研討會時，反駁有關中方早期處理疫情不夠公開透明的說法。他說，這次出現的是一種全新的病毒，幾個月前人們對其聞所未聞、一無所知，應對疫情是一個發現和認知病毒的過程，這一過程需要時間，也遠未結束，科學家對很多方面迄未能做出定論。

崔天凱：中方已盡力做到透明

他稱「中方已盡力做到透明，在發現和認知病毒的同時及時同國際社會分享信息。1月3日，中方正式向世界衛生組織（WHO）通報出現不明原因造成的發燒病例。1月4日，中美疾控中心首次就此通話。幾天後，中方與世界各國和WHO分享了病毒全基因組序列。直到今天，我們每天舉行新聞發布會，公布最新病例數據及科研和診斷治療等方面的最新進展。」

崔天凱又說「中方同WHO和包括美國在內的各國醫療主管部門充分分享信息。過去兩個多月，習近平主席同特朗普（Donald Trump）總統進行了兩次通話，中國衛健委同美國衛生與公眾服務部多次溝通，兩國疾控中心及專家、醫務人員通過視頻會議等保持着密切接觸，這些全是公開透明的。一些美國公司也正同中方合作開發藥物、探討防護手段及診斷方法等，其中一些公司同我有過溝通。你也可以向這些美國公司了解一下具體情況。」

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「一些政客只熱衷於推進污名化和無端指責」

崔天凱稱「最令我擔憂的是政治氛圍中的混濁和不透明，特別是在美國。公開透明的目的是為了讓人們了解事實真相、了解科學結論，遺憾的是，這裏幾乎沒有人關心科學家的觀點。一些政客只熱衷於推進污名化和無端指責，一些媒體人則熱衷於臆測和散佈謠言。」

根據美國約翰斯．霍普金斯大學的最新數據顯示，此次疫情目前在全球導致250多萬人感染，將近18萬人死亡。為戰勝疫情，疫苗的研發十分關鍵。根據WHO的數據，目前全世界有70種新冠病毒疫苗正在研發中，其中三種已經進行臨床試驗。