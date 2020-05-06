【來回全線封閉】虎門大橋晚上再有輕微振動　專家組：渦振現象

連接廣州市南沙區與東莞市虎門鎮的虎門大橋，在周二（5日）下午發生異常振動，橋面非常明顯地如同波浪一般上下抖動，路牌及欄桿也隨之搖晃。 雖然已經即時實施來回方向全線封閉，但從現場的閉路電視畫面中，大橋在當天晚上7時至8時左右，再出現肉眼可見但相對較輕微的振動，持續約半小時。 廣東省交通集團在事件通報中指，經專家組判斷，大橋振動是「渦振」現象，不影響後續使用的結構安全及耐久度。

虎門大橋周二下午發生異常振動。（微博）

廣東省交通集團指，由於5日下午的明顯振動，橋面振幅過大影響行車舒適性和交通安全，大橋管理部門遂聯合交警部門及時採取雙向交通管制措施，同時廣東省交通運輸廳、廣東省交通集團連夜安排國內12位知名橋樑專家，召開專題視像會議進行研判。專家組初步判斷，虎門大橋振動的主要原因，是沿橋跨邊護欄連續設置水馬，改變鋼箱梁的氣動外形，在特定風環境條件下，產生橋梁渦振現象。

通報續指，跨度大的懸索橋在較低風速下亦會有渦振現象，但振動幅度較小不易被察覺，僅會在特殊條件下產生較大振幅。雖然渦振現象不影響橋梁結構安全，但會影響行車體驗感、舒適性，易誘發交通安全事故。

虎門大橋仍然實施來回方向全線封閉。（中新網）

據了解，目前虎門大橋橋面已基本恢復常態。但為確保交通安全萬無一失，營運單位已緊急開始對大橋進行全面檢查檢測，同時交通運輸部亦組建專家工作組到現場指導。虎門大橋將會繼續封閉，以便有關單位加快檢測及盡早開放。

（綜合報道）