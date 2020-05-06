美軍南海活動頻繁　美防長：向北京發出明確信號

美國海軍近日接連兩次在南海附近活動，當地時間5月5日，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示，美國海軍上星期在南海兩度實施航行自由行動是為了向北京發出一個明確信號，美國致力於確保各國不論大小都有在那裏航行與從事商務的自由。

美國國防部長埃斯珀稱美國海軍近日加強在南海附近的行動。（Reuters）

美國國防部長埃斯珀5月5日在五角大樓記者會上說，中國正在趁世界聚焦新冠病毒疫情的時機採取損害他國利益的行為。

埃斯珀：「我們的戰略競爭對手們正試圖利用這場危機做損人利己的事情。一方面，中國共產黨加強散佈虛假信息，試圖嫁禍於人，提升自己的形象。另一方面，中國軍隊在南海氣勢洶洶，包括威脅菲律賓一艘軍艦，撞沉一艘越南漁船，威脅其他國家不要從事海上石油與天然氣開採。」

一天前，埃斯珀說，針對中國軍隊在南海的舉動，美軍印太司令部加強了應對的力度、加快了美軍在南中國海行動的節奏，包括在水上、水下和空中的行動。

出席當天記者會的美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Alexander Milley）上將被問到美軍情報部門對新冠病毒起源的調查進展。他說，儘管最終調查結果還沒有出台，目前掌握的不完整證據顯示，病毒是自然產生的，而不是人工製造出來的；病毒不是被人為和有意釋放出來的。至於病毒的流出是起源於武漢的一間病毒研究所，還是附近一個野生動物市場，或者其他什麼地方，美軍情報部門目前還沒有定論。

米利說，如果中國當局能夠透明一些，允許調查人員去那裏調查，那麼世界各國能更好地了解病毒的起源，更好地應對未來病毒疫情的爆發。

解放軍：美方挑釁行徑嚴重違反有關國際法準則

據悉，美國海軍接連兩日派軍艦在南海附近活動，4月28日，美方派「巴里」號驅逐艦進入西沙群島12海里範圍；4月29日，美國海軍又派「邦克山」號巡洋艦在南沙群島南薰礁附近活動。

對此，中國人民解放軍南部戰區強調，美方挑釁行徑嚴重違反有關國際法準則，嚴重侵犯中國主權和安全利益，戰區組織海空兵力全程對美艦跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

發言人李華敏4月28日敦促美方把精力放在美國疫情防控上，為國際抗疫多做有益的事，立即停止不利於地區安全與和平穩定的軍事行動。