【虎門大橋】橋面水馬事後緊急撤走　振動持續至今午仍未停止

虎門大橋在周二（5日）出現異常振動，為安全起見大橋即時來回全線封閉。 廣東省交通集團事後通報，專家組初步判斷振動的主要原因，是沿橋跨邊護欄連續設置的水馬，改變鋼箱樑的氣動外形，在特定風環境條件下，產生橋樑「渦振」現象。 據了解，繼周二下午及晚上的振動後，大橋截至周三（6日）仍有持續振動。

↑↑↑從另一角度看，大橋在周二時的振動，振幅相當明顯。↑↑↑

內地傳媒報道指，虎門大橋自周二下午起就全線封閉以作檢測，被指是引起振動的主因，橋邊護欄上的水馬事後亦緊急撤離，「但可能由於渦振現象能量還未完全消散，現場依然可見輕微振幅。」內地官媒亦指，大橋在過23小時內，出現多次振動幅度增強周期，截至周三下午2時許，振動情況才開始減弱。

報道並引述著名橋樑結構專家、國際橋梁國際橋樑與工程協會主席葛耀君指出，其後的渦振，成因與第一次渦振沒有直接的聯繫，目前已有安排儀器觀測數據，專家組亦正在此進行調查。另據廣東虎門大橋公司工作人員的回應，由於恢復期較長，所以大橋仍有振動，「正常來說，這樣的抖動對橋面結構無影響，具體還需專家進一步分析研究。」虎門大橋大修辦公室副總工程師張鑫敏則稱，清理橋面的水馬，加上風力減弱後，振幅亦已減少許多，之所以仍有振動，可能是慣性的原因，需要時間慢慢消除。

虎門大橋自周二起就不停振動。（影片截圖）

從側面看，大橋振動的幅度更加明顯。（影片截圖）

值得一提是，專家組認為渦振現象是特定風環境條件下產生，會影響行車體驗感、舒適性，易誘發交通事故，但不影響橋樑的結構安全。

（新京報）