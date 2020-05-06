【新冠肺炎】美政客「五四」再炒李文亮事件　華春瑩提警告

今年是「五四運動」101周年。美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）日前用中文發表「五四精神」為主題的演講，他指出中國新冠疫情的「吹哨人」之一李文亮醫生以及其他具有公民意識的中國人，才是真正繼承了「五四」精神。對此，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上予以回應。

在5月6日的中國外交部記者會上，記者提問稱，「美國副國家安全顧問在演講中稱，五四精神的繼承人是有公民意識的中國公民，中方有何評論？」華春瑩對此表示，博明自認為他非常了解中國，但是從這篇演講來看，可能他並不真正的了解中國，也不懂什麼是五四精神，因為他對中國抱有強烈的偏見。

她同時強調，「中國人民絕不接受喪權辱國，101年後的今天，如果華盛頓還有人想在疫情問題上對中國甩鍋、推責，霸凌中國，14億中國人民絕不答應。我們奉勸美方的官員還是好好了解中國的歷史，還是多管管美國自己的事情。」

此前，美國副國家安全顧問博明5月4日在線上參加活動時，發表了題為「一個美國視角下的中國『五四』精神」的演講。在演講中，他宣稱「像李文亮醫生這樣的具有公民意識的中國人才是「五四」精神的繼承人。」另外，他還警告北京，「壓制自由會導致民意反撲」。

他所提到的武漢醫生李文亮，因在疫情中對社會發出預警而被警方訓誡，後又被病毒感染不幸去世，備受外界關注。

對於李文亮事件，中國官方已責令相關部門撤銷訓誡書，並對有關人員進行追責。另外，中國官方先後追授李文亮防疫先進個人、新冠肺炎疫情首批烈士、「中國青年五四獎章」抗疫個人等稱號。

然而，西方輿論並未停止對此事的炒作。美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）、霍利（Josh Hawley）提出了以李文亮命名的法案，美方還有人建議特朗普向李文亮頒發「總統自由勛章」。

對此，華春瑩曾於4月3日回應稱，李文亮醫生是已經被表彰的中國全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人，也是湖北省評定的14名犧牲在抗疫第一線的烈士之一。

華春瑩強調，部分美國政客出於醜惡的政治目的，政治操弄李文亮醫生因公殉職事，是對李文亮醫生及其家人極大的不尊重和極大的冒犯，毫無道德底線可言。