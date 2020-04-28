【新冠肺炎】內地頒中國青年五四獎章　「吹哨人」李文亮等獲追授

內地為紀念1919年5月4日爆發的五四運動而設立的「五四青年節」即將來臨，共青團中央、全國青聯在周二（28日）共同頒授第24屆「中國青年五四獎章」，表彰青年中的優秀典型和模範代表。 其中在新型冠狀病毒肺炎疫情中殉職的多名醫護人員，都有被列在追授名單中，包括有被稱為「吹哨人」的武漢市中心醫院眼科主治醫生李文亮。

與李文亮一同被追授的疫情期間殉職醫護人員，還包括有武漢市蔡甸區人民醫院住院女醫生夏思思、武漢市江夏區第一人民醫院醫生彭銀華等。

另一方面，獲得「中國青年五四獎章」的個人，有相當一部分都是醫護人員，例如有中國醫科大學附屬第一醫院重症醫學科副主任丁仁彧、內蒙古第四醫院護士長王穎麗、四川省醫學科學院．四川省人民醫院EICU副主任醫生鄧磊、武漢大學中南醫院感染科護士長胡慧、湖北省武漢市第三醫院重症醫學科副主任董芳等。

至於獲獎的團體中，同樣有不少是各省區市支援湖北及武漢的醫療隊，包括有北京大學援鄂抗疫醫療隊、南京醫科大學第一附屬醫院（江蘇省人民醫院）援武漢重症醫療隊、四川大學華西醫院援鄂青年突擊隊、中日友好醫院援鄂抗疫醫療隊等，甚至有中國建築三局武漢火神山、雷神山醫院建設團隊。

（綜合報道）