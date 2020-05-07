【新冠肺炎】英學者：病毒毫無疑問來自動物　過某種媒介感染人

新冠肺炎疫情持續。美國政府官員近期多次表示「新冠病毒來自武漢病毒研究所」。英國雷丁大學（University of Reading）病毒學教授瓊斯（Ian Jones）表示，新冠病毒毫無疑問來自動物。他認為，病毒從動物宿主通過某種媒介感染了人，而不是來自武漢的實驗室。

瓊斯在6日接受中國央視採訪時表示，中國的抗疫措施「非常傑出」，面對一種新病毒，確認它的性質需要時間，而中國在確認病毒的嚴重性後立即展開了非常正確有效的行動。

英國雷丁大學（University of Reading）病毒學教授瓊斯（Ian Jones）。（網絡圖片）

據央視報道，瓊斯稱，新冠病毒不可能源自武漢病毒實驗室，因為病毒的基因序列明確表明這是一種動物病毒。如果是實驗室對病毒做了基因改造，會有相應的記號顯示出人為改造的地方，但並沒有發現任何記號，新冠病毒是一種非常典型的動物病毒。

接着，他指出，第二個原因是類似的動物病毒以前就有過，比如以前頻繁發生的流感，只不過這次很不幸，這次病毒發生了人與人之間的傳染，然後引發了大流行病，所以毫無疑問這個病毒來自動物。從動物宿主也就是蝙蝠通過某種媒介感染了人，它不是來自武漢的實驗室。

早前，英國天空新聞台（Sky News）5月6日引述來自英國政府的消息人士報道，英國政府認為，病毒很有可能是自然地由動物傳到人類，與實驗室無關。