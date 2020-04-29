【新冠肺炎】武漢病毒所研究員：無意也無能力創造一種新冠病毒

新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國以外多國肆虐，圍繞着病毒溯源的爭議持續。 中國科學院武漢病毒研究所研究員、武漢國家生物安全實驗室主任袁志明早前接受路透社採訪表示，有關新冠病毒由武漢病毒研究所合成的說法毫無根據，新冠肺炎疾病起源尚無定論；關於武漢病毒研究所實驗室的惡意指責是「無中生有」，並與現存所有證據相矛盾。

全球疫情仍在蔓延，圍繞着病毒溯源的諸多疑問還有待解答。（新華社）

袁志明稱，「武漢病毒研究所無意也並不具備設計並創造一種新型冠狀病毒的能力。此外，新冠病毒基因組並沒有任何人為改造的痕迹。」

路透社報道說，印度理工學院早前曾有一篇論文，稱新冠病毒的蛋白質與愛滋病病毒的蛋白質相似，但已被撤稿。目前，大部分科學家認為新冠病毒源自野生動物，其中蝙蝠和穿山甲被認為是最可能的宿主。

袁志明在書面回覆中表示，超過70%的新發傳染病來源於動物，尤其是野生動物。科學家認為已知的7種人類冠狀病毒都來源於蝙蝠、老鼠或家養動物。

武漢國家生物安全實驗室主任袁志明。（網絡圖片）

同時，他強調，關於新冠病毒的起源「依舊沒有答案」，他還援引英國和德國科學家本月發表的一篇論文指出，在美國傳播的新冠病毒變種是中國版本的更「原始」版本，這一變種可能首先出現在美國。

此前，國際知名的學術期刊《美國科學院院報》（PNAS）刊登了這篇論文。論文作者英國劍橋大學博士，彼得·福斯特（Peter Forster）在接受採訪中稱，研究人員分析了自2019年12月24日至2020年3月4日期間從世界各地採集的160個新冠病毒基因組的數據，發現了三個主要病毒變種，其中A型病毒與蝙蝠及穿山甲體內發現的冠狀病毒最為接近，為原始病毒類型；其研究發現，感染A型的樣本將近一半來自東亞以外地區，主要位於美國和澳洲，且三分之二美國樣本感染的是A型。不過，他強調，現在看新冠病毒可能來自東亞。