美稱「大量證據」證病毒源自武漢實驗室　華春瑩：then show us!

早前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）提出的有「大量證據」證明新冠病毒源自武漢病毒實驗室。 5月6日，中國外交部發言人華春瑩對此表示，蓬佩奧雖然宣稱有證據，但是根本拿不出來；她又稱，奉勸美國國內的這些人「千萬不要入戲太深」。

華春瑩在6日的外交部記者會上說：「蓬佩奧先生最近是說了很多的話，他說有『大量證據』，then show us！」

她表示，近日又出現了不少關於最初感染病例的報道，比如美國出現最早感染病例時間可能在2019年10月，法國在2019年12月可能就已出現了感染病例；世衛組織發言人表示可能會有更早的病例出現，敦促各國調查2019年底來源不明的肺炎病例；在5日世衛組織例行發佈會上，世衛組織衛生緊急項目技術主管表示，目前15000個完整的病毒基因序列都顯示新冠病毒並非人造。

華春瑩說：「蓬佩奧先生最近是說了很多的話，他說有『大量證據』，then show us！」（外交部網站）

華春瑩稱，蓬佩奧反覆講他有「證據」，但他就是拿不出來，他怎麼可能拿出來呢？因為他根本就沒有！

華春瑩還指，此前美國「政治家」網站曝光了共和黨參議院全國委員會向競選機構發送的長達57頁備忘錄，鼓動通過「積極攻擊中國」應對疫情危機，還給出了「中國掩蓋真相導致病毒蔓延」等三大攻擊路線，核心意思就是隻要提到疫情，就攻擊中國。

她說，美國內這出甩鍋大戲已經被嚴重劇透了，再演下去沒有意義，奉勸美國內那些人千萬不要入戲太深、太沉迷。

她稱，目前國際社會強烈呼籲美方接受調查、回應關切，希望美方本着負責任的態度，一方面採取切實舉措，消除國際社會的疑慮；另一方面不要再對中國「甩鍋」推責，這個鍋實在是太大了，他甩不出去的。