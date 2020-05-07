【新冠肺炎】美新冠病毒研究員遇害　疑犯同為華裔或涉情感糾葛

美國匹茲堡大學醫學院37歲華裔研究助理教授劉冰近日被發現在家中遇害。據警方初步調查，兇手與其相識，殺人後自殺，沒有其他涉案人員在逃。大學稱，劉冰對新型冠狀病毒的研究工作即將取得「重大發現」，而這一消息也給他的死亡抹上了一層神秘色彩。

據警方調查，這宗發生在賓夕法尼亞州羅斯鎮事件的是一起殺人後自殺案件，5月2日，劉冰被發現在其所住的別墅中死亡，頭部、頸部和軀幹均有明顯槍傷。

警方判定劉冰的死因為他殺。隨後，在距離劉冰住所約1.6公里的地方，警方在一輛停靠的汽車裏發現了另一名死者的屍體。羅斯鎮警方表示，死者名為顧豪，是一位46歲的華裔匹茲堡當地居民。

美華裔研究員劉冰在美國家中遇害。（微博）

據初步調查，顧豪與劉冰相識。警方認為，疑犯在殺害劉冰後回到車上開槍自殺，但犯罪動機尚未查明，兩人的關係也並不明確。據了解，劉冰家中沒有物品被盜，也沒有發現強行侵入的痕迹。案發時，劉冰的妻子不在家。目前沒有迹象表明劉冰的死亡與他的工作有任何關聯，警方還在進一步調查中。

一名Facebook用戶稱，在匹茲堡地從事軟件設計工作的顧豪就是兇手。根據該用戶提供的連結，一個疑似是顧豪的社交網站帳戶顯示，該帳戶於1990年進入上海同濟大學就讀，年紀近似於警方公布的46歲，居住在匹茲堡地區，但並無進一步資料可核實其是否為此案中的疑犯。

據劉冰同事、巴哈爾實驗室（Bahar Lab）負責人巴哈爾（Ivet Bahar）教授介紹，因為疫情，她的實驗室工作人員都在家工作，她和劉冰每天都會就工作進行聯繫。案發的這個周末，她還給劉冰發送了數封電郵，但「他沒有答覆，所以我覺得很奇怪。通常他都答覆得很迅速。」巴哈爾稱，她後來同劉冰的妻子通話，確認了劉冰死訊。

巴哈爾表示，劉冰此前從未表達過對人身安全的擔憂。劉冰夫婦沒有孩子，他的父母目前生活在中國，他也是其父母唯一的孩子。而據劉冰鄰居們介紹，劉冰夫妻大多數時候都很安靜，周圍人跟他們都不熟，案發當天，鄰居們並沒有聽到槍聲或其他異常響動。

網上論壇傳出疑似劉冰聊天對話截圖，指劉冰曾與婚外女子情感糾葛。（網上圖片）

但在一個華人論壇上，一個名為「匹茲堡大學計算生物大牛」的用戶在至少一個月前發表了一篇披露劉冰涉及情感糾紛的文章，聲稱劉冰身為匹茲堡已婚教授，卻和其他女子有感情糾葛。文章中附有20多張微信聊天截圖，其中一名對話者的頭像正是劉冰，文章還附上了劉冰在匹茲堡大學的個人簡介頁面。

對劉冰遇難一事，其所屬的匹茲堡大學醫學院計算與系統生物學系表示：「劉冰關於解構新型冠狀病毒感染的細胞機制及併發症的細胞基礎的研究，即將取得重大發現。我們將努力完成他的工作，以此來向他的科學成就致敬。」

同事：「陰謀論」不太站得住腳

因劉冰生前的研究涉及新冠病毒，他遇難一事在海內外社交媒體上均引發了不少猜測。據當地傳媒《匹茲堡郵報》報道，巴哈爾教授稱，劉冰剛開始新冠病毒的研究，「他正開始獲得一些有意思的結果。他正在跟我們分享，試着了解感染的機制，因此，我們希望能繼續他此前所做的研究。」對此，也有網民指出，一名研究人員不足以阻攔一個項目的推進，劉冰因研究即將取得重大發現而被殺的「陰謀論」不太站得住腳。

巴哈爾教授表示，劉冰「很有才華，是個智者，而且非常勤奮」。 根據其學校官網主頁介紹，劉冰在新加坡國立大學獲得了計算機科學的學士和博士學位。而在此之前，他還曾與獲得2007年圖靈獎的克拉克（Edmund Clarke）教授合作，在卡內基梅隆大學計算機科學系從事博士後工作。

圖為劉冰。（網上圖片）

匹茲堡大學也在周二（5日）發表聲明稱，大學對劉冰不幸去世深感悲痛，劉冰是匹茨堡大學一位高產的研究員，也是一位受人尊敬的同事，在這艱難的時刻，學校向劉冰的家人、朋友和同事表示最深切的慰問。

（綜合報道）