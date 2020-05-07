【新冠肺炎】胡錫進：蓬佩奧改口顯示美國栽贓活動遇到挫折

蓬佩奧5月6日就病毒起源問題調整說法稱，美國並不確定新冠病毒的暴發源自武漢實驗室。他同時表示，美國掌握了「有重要意義的證據」證明病毒是出自武漢的實驗室。他進一步稱，這兩個陳述都是正確的。 中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文指，這顯示「特朗普政府栽贓武漢實驗室的宣傳運動遭遇了挫折」。

美國國務卿蓬佩奧更是多次指病毒來自中國武漢的病毒研究所。（AP）

胡錫進發文指出，蓬佩奧的最新表態顯然從原來的立場上後退了，同時他想給這一後退自圓其說，這或許是一個重要動向，「它顯示特朗普政府栽贓武漢實驗室的宣傳運動遭遇了挫折」。

胡錫進指，儘管現在美國政府和五眼聯盟國家的一些人仍在堅持病毒來自武漢的說法，但是它作為他們的「定論」也正在遭到越來越多的挑戰：「他們的猖狂勁將被削掉很大一部分，就像蓬佩奧被迫從之前『有大量證據』改口為承認美國並不確定。」

對於病毒起源地，胡錫進認為，武漢最早爆發疫情，這本身有可能就是錯覺，美國和歐洲2019年冬天的流感裏隱藏了一部分新冠肺炎病例，那裏的疫情傳播早於武漢；另外，美國和歐洲沒有經歷過非典的大規模衝擊，醫生們的警惕性低，新冠肺炎早期的死亡率也往往很低，因此它在歐美比在中國更容易形成早期的隱蔽性。