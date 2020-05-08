【全國兩會】將大幅縮減記者名額　記者會通過視像會議舉行

受新冠肺炎疫情影響而推遲的20202年全國兩會，將於5月21日和22日在北京開幕。 最新消息指，此次兩會除會期縮短外，還將大幅度縮減參與報道活動的記者名額。

據中國行業報協會官方微信公號「傳媒茶話會」5月7日消息，參與今年兩會報道的記者名額會大幅減少，往年大概在3000人左右，今年可能僅有數百人。

2019年全國人大會議期間，人大代表接受媒體採訪。（資料圖片）

一名中央重點新聞單位的負責人表示，除《人民日報》、新華社、中央廣播電視總台，其他傳媒名額減少，其所在的媒體也僅有數個上會名額。

另一中央重點新聞單位的記者稱，地方傳媒參會記者大幅縮減，可能一個省控制在10人以內。一名省級黨報的高層亦表示，其所在報社的上會名額相比往年減少很多。

此外，「傳媒茶話會」還引述多個消息源稱，今年兩會報道主要採訪方式是視像、電話採訪，記者會和「委員通道」都是通過視像會議舉行，現場沒有記者。

還有黨媒記者透露，已經接到所在省人大秘書處的通知，要求隨團記者需提前做好核酸檢測。一名準備參會的行業類媒體記者表示，已經做完核酸檢測。對於是否需要提前隔離，兩名記者稱，目前已經開始隔離14天。