【新冠肺炎】國家衛健委：五一期間無聚集性疫情　防疫經受考驗

國務院聯防聯控機制今日（8日）舉行新聞發布會，介紹內地「五一」假期間交通、消費、旅遊和疫情防控有關情況。 與會嘉賓包括：交通運輸部副部長劉小明、商務部副部長王炳南、文化和旅遊部黨組成員王曉峰、國家衛生健康委副主任李斌。

五一期間沒有出現聚集性疫情

李斌表示，五一期間整體疫情平穩，沒有出現來源不明的散發病例，沒有出現聚集性疫情，無症狀感染者數量持續降低，全國疫情積極向好的態勢進一步鞏固。

初步評估顯示，五一假期的防控經受了考驗，五一假期防控效果還需要觀察14天後才能有全面的評估結論。下一步將繼續跟蹤評估五一期間人員較大規模流動和一定範圍聚集情況下防控舉措的效果。圍繞防範境外疫情輸入，擴大核酸檢測。

文化和旅遊部黨組成員王曉峰。（香港01直播）

五一期間接待國內遊客1.15億人次

關於「五一」假期全國旅遊市場情況，王曉峰表示，據測算，5月1日至5日，全國累計接待國內遊客1.15億人次，累計實現國內旅遊收入475.6億元。與去年相比，在疫情常態化防控的前提下，旅遊市場基本恢復了同期的50%，促進了旅遊業消費回補和潛力釋放。

他強調，五一期間旅遊市場未發生疫情，未發生重大涉旅安全事故和重大投訴案件。與此同時，推動旅行社、酒店等企業實施分餐、分批、分時就餐，引導遊客使用公筷公勺、拒吃野味，樹立文明用餐和綠色飲食新觀念。

商務部副部長王炳南。（香港01直播）

汽車、家電等耐用消費品銷售明顯回升

王炳南介紹全國消費情況時表示，「五一」假期全國市場活躍人氣明顯回升，消費加快復蘇。據商務部監測，5月1日至5日，重點零售企業日均銷售額比清明假期增長32.1%，呈現加速回升態勢。

他表示，各地商務部門和商貿流通企業全面落實疫情防控措施，通過舉辦購物節、發放消費券、開展讓利促銷等多種舉措，努力集聚市場人氣。上海舉辦「五五購物節」，五一期間重點監測商圈客流環比增長68.5%。

同時，五一假期線上銷售進一步加快。全國實物商品網絡零售額同比增長36.3%，一些大型電商同比超過40%，「雙品網購節」 實現銷售額超過580億元。汽車、家電等前期被抑制凍結的耐用消費品銷售明顯回升。上海、重慶、浙江重點監測企業汽車銷售額同比分別增長49.6%、28.5%和8.8%，部分電商平台家電銷售額同比增長1倍左右。

國務院聯防聯控機制記者會現場。（香港01直播）

住宿、餐飲等生活服務行業市場銷售也在進一步回升。據有關機構監測，五一期間，全國餐飲、住宿行業消費復蘇指數比今年清明假期分別提升18和15個百分點，消費規模已恢復至去年同期70%左右，比今年清明假期提升約20個百分點。

各地生活必需品市場供應總體充足，價格穩中有落。百家大型農副產品批發市場糧食、食用油批發價格比節前一周分別下降0.2%和0.1%。豬肉批發價格比前一周下降1.3%，比2月中旬高點下降15.6%。30種蔬菜平均批發價格下降2.8%。

此外，疫情發生以來，全國有28個省市、170多個地市統籌地方政府和社會資金，累計發放消費券190多億元。王炳南稱，發放消費券等促消費措施取得明顯效果，實現提振消費的目標，促進人氣回升，為餐飲、零售等受疫情影響較大行業帶來了客流量，增加了實際收入。

交通運輸部副部長劉小明。（香港01直播）

「雙重壓力」測試證明交通運輸讓群眾放心

據劉小明介紹，面臨著常態下疫情防控和保障出行的雙重壓力，全國交通運輸行業在客流大幅增加的情況下，經受住了常態化疫情防控的「壓力測試」，形成了常態化疫情防控下行之有效的交通運輸秩序。

他表示，「五一」假期期間，全國鐵路、公路、水路、民航、郵政行業運行正常，運輸秩序良好，市場運行平穩有序，未接報疫情傳播和行業不穩定事件，未出現大範圍長時間公路擁堵，未接報重大及以上突發事件和生產安全事故，交通運輸安全生產形勢總體穩定。

5月1日至5日，全國鐵路、道路、水路、民航累計發送旅客總量1.21億人次，日均2429.83萬人次，較節前五日（4月26日至30日）的日均客運量增長了17.9%，同比減少53%。其中，全國鐵路累計發送2847.7萬人次，環比增長55.1%，同比下降60.9%；全國道路旅客運量約8614萬人次，環比增長12.4%，同比下降49.9%；全國水上發送旅客371.3萬人次，環比增長90.6%，同比下降32.9%；全國民航運輸旅客316萬人次，環比增長8%，同比下降63.8%。全國郵政行業攬收包裹10.68億件，同比增長37.42%；投遞包裹10.38億件，同比增長38.93%；全國高速公路日均流量達4318.22萬輛次，比2019年同期下降7.76%。