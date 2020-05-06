【五一黃金周】湖北接待遊客735萬人次　旅遊綜合收入逾24億元

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，曾作為疫情「重災區」的湖北省在五一黃金周期間共接待遊客735.86萬人次，旅遊綜合收入24.53億元（人民幣．下同），人均花費約333.4元。

據統計，5月1日至5日，湖北省22個已開放重點景區共接待遊客83.47萬人次，占核定承載遊客304.2萬人次的27.4%。全省大部分景區人流較少，武漢東湖、黃鶴樓景區、荊州古城、襄陽古隆中、十堰武當山等5A級景區人流量均同比下降80%以上。

5月2日，武漢市中山公園，市民乘坐遊船。（中新社）

全省假日旅遊監測的22個重點景區中，僅三峽大壩、三峽人家、荊州古城、鍾祥明顯陵達到單日核定承載量的近一半，有的景區入園遊客不足核定承載量的兩成。

據悉，今年「五一」假期是內地疫情防控進入常態化階段以來的第一個「小長假」，湖北省旅遊景區實施「控流量、防聚集、重防護」，向社會公告恢復開放的114家4A級以上旅遊景區行網上預約、分時段預約。全省旅遊景區「五一」期間流量管控良好，沒有達到核定接待量峰值，沒有出現大規模人員聚集現象。

假日期間湖北天氣整體晴好，一定程度上促進了群眾出遊意願提升，大量客流由封閉型景區流向開放的鄉村和山嶽湖泊，踏青遊、自駕遊、鄉村遊等中短途線路受到遊客歡迎。在武漢、荊州、十堰、襄陽、咸寧、鄂州、孝感、仙桃等地，景區周邊農家樂、餐飲店生意紅火，熱點景區的民宿客棧入住率較高。

各地旅遊小回溫，曾被視為「疫情集中地」的武漢市也逐漸展現城市活力。點擊以下圖輯瀏覽武漢夜市在五一假期的盛況：

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武漢流行「景區外賣」

今年「五一」武漢也開始流行「景區外賣」，提前在線上預定餐食，按時送達出遊的市區景點，也成為今年五一小長假武漢市民選擇的新模式。支付寶數據顯示，武漢黃鶴樓、武漢野生動物園，成為支付寶「無接觸景區」中，頗受市民偏愛的出遊地。

武漢一間港式奶茶店店主表示，五一首日就迎來了「爆單」的情況，「我們5月1日冰奶茶的訂單就有350多單，大部分都是疊加了消費券的滿減，所以一點就是全家人的，訂單量比往常高多了。」

5月4日，遊客在武漢東湖景區向管理人員出示健康碼「綠碼」並檢測體溫。（新華社）

雖然疫情情況已經緩解，但內地許多城市，尤其是景區，依然會查看健康碼，保障安全出行與遊玩。湖北省文旅部門相關負責人指出，「五一」期間，湖北省文旅市場總體上仍然比較低迷，市場回暖尚需時日。

（新華社/湖北日報）