蘭州原人大副主任胥波被查　為落馬「老虎」虞海燕「老部下」

5月6日，中央紀委國家監委發布消息指，甘肅省蘭州市人大常委會副主任胥波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受甘肅省紀委監委紀律審查和監察調查。 據稱，胥波是已經落馬的甘肅省原副省長虞海燕的「老部下」。

公開資料顯示，胥波，1963年7月出生，甘肅甘谷人。2011年初，胥波從基層被調回省會蘭州，此後，他先後擔任中共蘭州新區工作委員會副書記、紀工委書記，蘭州市政府副市長，蘭州市委常委、市政府副市長，蘭州市委常委、市政府常務副市長等職務。2019年2月，胥波當選蘭州市人大常委會副主任。

甘肅省蘭州市人大常委會副主任胥波。（網絡圖片）

內地媒體報道稱，被查的胥波和三年前被查的甘肅省委原常委、副省長虞海燕有交集。

值得注意的是，2011年底擔任蘭州市副市長的胥波和虞海燕前後腳擔任蘭州市高層領導。而虞海燕擔任蘭州市委書記的4年時間，正是胥波躋身蘭州市委常委的關鍵時期。因此，外界媒體也將胥波定義為虞海燕的「老部下」。

在胥波之前已經有多名虞海燕舊部落馬。其中，胥波的老同事、與其曾同在蘭州市委、市政府任職的張國一2019年7月通報被查。在虞海燕主政蘭州期間，張國一從區委書記被提拔為蘭州市副市長。虞海燕卸任後，2016年11月，張國一和胥波一起躋身蘭州市委常委。

2017年1月11日，虞海燕涉嫌嚴重違紀，接受調查。官方在虞海燕的「雙開」通報中就提到：「搞團團夥夥，培植私人勢力」。從已經披露的甘肅落馬官員信息中也可以看出，多人深陷「虞海燕小圈子」。