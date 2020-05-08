【新冠肺炎】隔空交鋒蓬佩奧　華春瑩七分鐘起底美實驗室

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球肆虐，中美就病毒起源激烈交鋒。針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）「病毒來自武漢實驗室」的說法，中國外交部發言人華春瑩用整整7分鐘的時間進行了回應。

綜合媒體5月8日報道，日前蓬佩奧接受採訪時表示，有「大量證據」表明病毒來自武漢實驗室，「我們已經看到了來自實驗室的證據，可能是因為中國研究人員不合格，他們沒有以應有的方式工作，中方應該允許西方人蔘觀那些實驗室。」他還表示，這並非中國實驗室首次出現風險。

對此，在5月8日的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩指蓬佩奧「喋喋不休，不厭其煩地重複着謊言」，並再次要求他拿出證據。「這段時間外交部的例行記者會，基本上已經成了專門的蓬佩奧闢謠場所。」華春瑩說。

關於外界對武漢病毒研究所的質疑，華春瑩表示，武漢的P4實驗室從設計、建設到管理都嚴格按照國際標準。作為P4實驗室之一，武漢病毒研究所一直堅持國際合作，2019年該所接待了來自世界各地的70多人次的訪問。與武漢病毒研究所合作已經長達15年的美國專家達斯扎克（Pete Daszak）4月公開表示，武漢病毒研究所尚不具備引發疫情的病毒。

華春瑩：被逼揭一下美方的老底

華春瑩說「蓬佩奧先生沒完沒了地抹黑攻擊我們中國，我們也只好被逼去揭一下美方的老底了。但是我想聲明一下，我要說的可都是根據公開的可以找得到的美方媒體的報道，不是什麼虛假信息，也不是相互攻擊，包括你們報道援引的時候，可一定要弄清事實，不要亂扣帽子。 」

華春瑩表示根據看到的公開信息，現在在世界上代表生物安全最高等級的P4實驗室，中國只有兩家。根據美國科學家聯合會今年2月的統計，美國目前有13家正在運行擴建或者規劃當中。就P3實驗室而言，美國有1495個，這還不包括美國在烏克蘭、哈薩克斯坦等前蘇聯地區和世界各地建立起來的多家生物實驗室。而且還有一個事實，大家也應該知道，美國是唯一一個迄今在獨家阻擋《禁止生物武器公約》重啟核查議定書談判的國家。

美國生物實驗室存在安全隱患 過去十年事故不斷

華春瑩指出根據《今日美國報》的報道，自2003年以來，美國實驗室發生了數百起人類意外接觸致命微生物事故。這些皆可能導致直接的接觸者被致命的病毒感染，病毒經由這些個體傳播到社區，形成流行病的疫情。根據美國審計署的一份報告，在過去10年中這還是2009年的報告，網上可以查到。

華春瑩並列舉數據說，過去10年當中，美國的P3實驗室發生了400起事故，生物實驗室的安全性問題是美國監管機構面臨的最大的風險。而且她看到有報道說，美國在烏克蘭設立有16家生物實驗室，那麼其中有些所在地曾經爆發過大規模的麻疹等危險的傳染病。最新的一個例子就是剛才也有人提到的，美軍最大的生化武器研發中心位於馬裡蘭州的德特里克堡生物基地，去年7月份被美國疾控中心調查並關閉，理由就是這個基地未能落實和持續執行保證特定物品或病毒安全的控制措施。

德特里克堡是美國生物化學武器基地 ，主要研究可能威脅美國軍隊或公共健康的細菌和毒素，並調查疾病的暴發。（網上圖片）

華春瑩：希望美方也可以履行「公開透明」的信念

華春瑩說《今日美國報》在報道德特里克堡生物基地的時候認為，發生事故以及有過病毒泄漏的實驗室在美國似乎是一個常態，這些風險可能正在蓄勢待發。那麼根據美國媒體自己的報道，這個德特里克堡附近的地區在這個基地關閉不久之後，就爆發了莫名其妙的電子煙疾病。隨後造成的大流感，在美國造成了至少3200萬人感染，其中1.8萬人死於流感相關的疾病。

她指出根據美國疾控中心主任雷德菲爾德的公開的承認，有部分的流感病例死亡病例實際上感染的是新冠肺炎，「這些不是猜測也不是我的話，都是從網上可以查得到的美國媒體的報道，我只不過給大家援引一下。」

針對這樣的一些情況，華春瑩指出中方注意到包括美國國內還有國際上的確有很多的質疑的聲音，包括今年3月以來，美國國內要求美政府公布關閉德特里克堡生物基地的真實原因，這方面的呼聲越來越高；要求查清德特里克堡生物基地關閉與電子煙疾病、大流感和新冠肺炎之間是什麼關係這方面的呼聲也是越來越高。

就此，華春瑩反問道：「美國不是要公開透明嗎？不是要調查嗎？不知道美方可不可以履行它的一個信念，也像中方一樣公開透明呢？美方可不可以接受邀請世衛組織或者國際獨立調查團、獨立調查專家去美國調查這次新冠肺炎疫情真正的起源和美方的應對情況？」

日前蓬佩奧接受採訪時表示，有「大量證據」表明病毒來自武漢實驗室。（資料圖片）

對於美國對武漢病毒所泄漏病毒的指責，中方多次進行反駁，中國外交部發言人趙立堅曾對此表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的，所謂實驗室泄漏等說法毫無科學依據。

針對蓬佩奧就新冠肺炎疫情起源的最新言論，華春瑩於5月7日指其用「謊言掩蓋另一個謊言」，並表示這已是公開的秘密。華春瑩也曾強調，目前國際社會強烈呼籲美方接受調查、回應關切，希望美方一方面採取切實舉措，消除國際社會的疑慮；另一方面不要再對中國「甩鍋」推責。