新冠肺炎｜內地增14例確診　吉林舒蘭市增11本土病例成高風險地區

撰文：朱加樟
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據國家衛健委10日（周日）消息，9日（上周六）內地報告新增確診病例14例，其中12例為本土病例（吉林11例，湖北1例），2例為境外輸入病例（在上海）；無新增死亡病例。
此外，據吉林官方10日消息，由於吉林省舒蘭市新增11例本地新冠肺炎確診病例，舒蘭市風險等級由中風險調整為高風險。
舒蘭市自10日起所有巴士停運，所有的士亦不准出城營運，恢復時間另行通知。（微博）
據國家衛健委，9日當日新增治癒出院病例74例。境外輸入現有確診病例115例（含重症病例3例），境外輸入累計確診病例1683例。
截至5月9日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例148例，累計治癒出院病例78120例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例82901例。
31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者20例（境外輸入1例）；當日轉為確診病例1例（無境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者794例。
舒蘭市體育場館、景區景點、旅行社、電影院、遊樂場、圖書館、網吧、酒吧、KTV、棋牌室、麻將館、臺球廳、浴池等全部關停。（微博）
舒蘭市成全國唯一高風險地區
據吉林官方10日消息，吉林省公布舒蘭市新增11例本地新冠肺炎確診病例。按照國家新冠肺炎疫情分區分級標準，將舒蘭市風險等級由中風險調整為高風險。舒蘭市成為全國唯一高風險地區。
據早前報道，舒蘭市9日上調風險等級，由低風險調整為中風險。舒蘭市新冠肺炎疫情防控工作領導小組同日發布通告，宣布即日起採取「封城」措施，全市實施嚴格管控措施，嚴控人員外出，同時暫時關停所有公共服務及娛樂場所。