【新冠肺炎】發現感染源不明本土病例　吉林舒蘭市即日起「封城」

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，其中吉林省舒蘭市早前發現有一宗本土確診病例，但患者的感染源頭成謎。由於出現本土確診病例，吉林舒蘭在周六（9日）上調風險等級，由低風險調整為中風險，是內地現時唯一的中風險區域。 與此同時，舒蘭市新冠肺炎疫情防控工作領導小組在同日發布通告，宣布即日起全市實施嚴格管控措施，嚴控人員外出，同時暫時關停所有公共服務及娛樂場所。

舒蘭市體育場館、景區景點、旅行社、電影院、遊樂場、圖書館、網吧、酒吧、KTV、棋牌室、麻將館、臺球廳、浴池等全部關停。（微博）

通告指，城區將以居民小區為單位，各小區原則上要封閉管控，外來人員及車輛一律禁止進入，每戶家庭可每天指派一名家庭成員外出採購生活物資，除疫情防控工作、生病就醫、突發事件處置等需要外，其他人員原則上不得外出。鄉村則以自然屯為單位，所有路口原則上設置專人看護，嚴控人員外出，同樣每戶家庭可指派一名家庭成員外出採購生活物資，如有極特殊情況需出村（屯），必須由村委會開具證明。

通告又提到，城鄉居民除了工作、生活、就醫等必要需求外，原則上要做到不出門、不上街、不串門、不聚集。拒不聽從工作人員管理勸阻、聚眾鬧事，將由公安機關予以嚴厲打擊。

另一方面，通告指全市將暫時關停所有公共服務及娛樂場所，具體主要包括有室內體育場館、景區景點、旅行社、電影院、遊樂場、圖書館、網吧、酒吧、KTV、棋牌室、麻將館、臺球廳、浴池等。此外，全市城區、各鄉鎮（街道）和村屯（社區）內原則上要停止一切聚集活動。全市的餐飲單位亦原則上禁止堂食，禁止任何單位和個人舉辦任何形式的聚餐活動，但可提供外賣服務。

舒蘭市自明天起所有巴士停運，所有的士亦不准出城營運，恢復時間另行通知。（微博）

另據網上消息指，受疫情影響，舒蘭市自明天（10日）起所有巴士停運，所有的士亦不准出城營運，恢復時間另行通知。

值得一提，黑龍江哈爾濱此前由於外防輸入及本地防控工作不足，以致當地爆發大規模聚集性疫情，多間醫院先後出現院內感染。事後哈爾濱衛健委主任秦德亮遭免職，市長孫喆亦被省長王文濤約談並提出嚴厲批評。

（綜合報道）