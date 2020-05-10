疑畢業論文被導師刁難　中國傳媒大學女研究生墮樓自殺

昨日（9日）晚，自稱中國傳媒大學動畫與數字藝術學院碩士黃靜怡家屬的微博用戶「@嘻嘻哈哈呵呵呼呼」發文稱，因薛姓導師不同意送審畢業論文，致黃靜怡精神崩潰，墮樓自殺。該用戶還透露，黃靜怡曾苦苦哀求，導師卻不理不睬，逐漸精神失常，出現幻覺、幻聽。 中國傳媒大學今日（10日）下午在微博發表該校動畫與數字藝術學院的聲明，當中對黃靜怡墮樓身亡表示悼念，已啟動對事件的核查工作，將實事求是地回應各方關切。

「@嘻嘻哈哈呵呵呼呼」在微博上表示，自己的姐姐黃靜怡與該導師因意見不和，導師未予開題報告簽字，於是姐姐輾轉於其他老師處順利通過開題報告。隨着論文的完成，該薛姓導師惡意刁難，給出修改意見後，姐姐晝夜未眠修訂論文，該導師看都沒看，只換來一句「你在敷衍我」，而學校制度規定只要沒有導師簽字就無法通過論文，期間姐姐曾苦苦哀求導師，但導師不理不睬。

+ 4 + 3 + 2

她表示，之後姐姐逐漸精神失常，出現幻覺、幻聽等現象，於4月30日前往醫院就診，醫生當即要求住院。家人後來將其接回家中，本來準備前往醫院複查，但不幸的是，姐姐選擇跳樓結束年僅26歲的生命。家人了解到，該導師目前指導的兩名學生都是延期畢業，且在姐姐出事後，導師雖知情卻沒有打電話來關切。

該用戶還發布了多張黃靜怡生前與導師的對話記錄，以及生前寫給導師的信，顯示她曾數度向導師道歉、求情，希望得到對方安慰，甚至表示「可不可以救救我」，但導師並未多作回應，僅表示要她提前約時間，把想說的話一次過在電話中說清楚。另有對話記錄顯示，有黃靜怡的同學認為，黃是同學當中最愛思考、寫論文最認真的，但因論文不獲導師簽字而未能夠送審。

在微博下方，不少網民留言要求學校徹查事件，但也有網民認為相關說法僅為一家之辭，缺少導師刁難黃靜怡的詳實證據。

網民熱議：

「有辱師德，教學要求再嚴格但品質低劣枉為人師，不配『育人』二字。」 「希望學校公開透明的徹查到底，給受害者的家人以及即將考入傳媒大學的學生一個交代，相信學校可以徹查」 「看了一下投稿人微博 更多的是她的一面之詞 希望可以把證據整理好」 「看爆出來的聊天截圖我又覺得老師沒啥大問題」

涉事學院表示將核查事件。（中國傳媒大學微博）

中國傳媒大學今日（10日）下午在微博發表該校動畫與數字藝術學院的聲明，當中表示，5月1日下午6時許，驚悉該院2017級動畫藝術學研究生黃靜怡同學在家不幸墜樓身亡，學院師生深感惋惜和痛心。對靜怡同學的離世表示最深切的悼念，對她的家人表示誠摯的慰問。

聲明指出，學院懷着悲痛的心情立刻成立了善後小組，與靜怡同學的家人保持聯繫並關心慰問，希望能夠與家人一起度過最痛心的時刻。按照學校的要求，學院於事發的第二天就配合學校相關部門，啟動了對此事的核查工作。會針對家屬提出的一些情況，認真、負責地了解、核實，並將實事求是地回應各方關切。

聲明最後指，學院始終關注全院學生的學業與身心狀況，關愛每一個生命的健康與成長。再次對靜怡同學的離世表示最深切的悼念，也感謝社會各界的關心。

（綜合報道）