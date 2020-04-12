【PUA】北大女生疑遭男友精神虐待服藥自殺　腦死亡半年後去世

去年12月內媒曝光北京大學學生會副主席牟林翰長期精神虐待女友包麗，導致包麗自殺並腦死亡，事件引發輿論關注。據內媒《澎湃新聞》今天（12日）報道，包麗於4月11日中午在醫院去世。

報道指出，包麗的媽媽表示在包麗躺在醫院重症監護室期間，她一直租住在北京，照顧女兒，此後因疫情原因，醫院禁止家屬進入重症監護室探望，直到4月11日中午接到院方通知女兒死亡的消息。

包麗於4月11日中午在醫院去世。（網上圖片）

報道指出，提及女兒死亡的消息，包麗媽媽情緒悲傷，啜泣不止。其稱「如果不是遇到牟林翰，也不會有現在這樣的事情發生」。包麗媽媽說，在包麗自殺到住院期間，半年多時間裡，牟林翰除了此前交了一點醫院的治療費用外，一家人不聞不問，「從未有過聯系。」

包麗媽媽說，自從2019年11月份向北京警方報了案，到現在仍然沒有等到警方的通知，她不會放棄追究牟林翰法律上的責任。

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去年12月12日，內媒《南方週末》發表一篇題為「『不寒而慄』的愛情：北大自殺女生的聊天記錄」的報導，講述北大法學院大三女生包麗疑受學長男友、北大政管學院大四學生牟林翰長期的「精神控制」。10月9日，服藥自殺陷入昏迷後，就再沒能醒來。，醫生向家人宣布其「腦死亡」。

兩人的聊天記錄顯示，牟林翰以包麗有過戀愛經歷，不是處女為由，不斷對其精神虐待，包括提出拍裸照、包麗懷孕後迫她流產，又要求她留下病歷單、做絕育手術等，包麗最終不堪重負而選擇自殺。

報道稱，11月7日，包麗母親查看女兒與男友牟林翰的微信聊天記錄，認為找到女兒輕生的真相：男友責怪女兒不是處女；女兒將男友微信備註名改為「主人」；男友讓女兒在身上紋「我是牟林翰的狗」；男友同意分手，但前提是女兒去做絕育手術，並孤獨終老，不找任何男生。

對於這些聊天記錄，多家媒體均將此事指向牟林翰很可能在對包麗實行一種類似於「PUA」的控制，被指是一種毀人心智，殺人無形的情感操縱。

牟林翰其後回應指，包麗自殺後，已接受過警方的問詢，強調警方已經結案。他不認為自己的行為是對女友精神控制，「我不明白什麼是精神控制」。

牟林翰自稱和女友戀愛一年，也曾見過包麗的母親。網絡有關的質疑是對他的惡意揣測。他還說，作為男友，女友自殺跟他有一定責任的。對微信聊天記錄，他稱有些離譜。

其後網民挖出牟林翰父親為中國進出口銀行山東省分行黨委書記、行長牟毅，牟林翰還擁有外國國籍，並暗示他透過特權進入北大。

牟林翰被指用極端手段精神控制女友，並致其死亡。（微博@容操燕）

包麗事件曝光後引發網民輿論一片「討伐」聲，同時引發輿論對親密關係中的精神控制、PUA、字母圈等問題的關注和討論。有傳官方下達禁令，禁止媒體追蹤報導，同時全網查刪相關訊息。2019年12月13日，北京大學取消牟林翰推薦免試攻讀研究生資格。