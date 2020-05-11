新冠肺炎︳上海迪士尼重啟首日　遊客需戴口罩　吉祥物只可遠觀

在停業3個多月後，上海迪士尼樂園在今天（5月11日）起重新對公眾開放，這是上海迪士尼樂園從1月25日閉園後重新開放，也是當前全球首個重啟的迪士尼樂園。 在恢復營業初期，上海迪士尼將嚴格實施限制人流、保持安全距離、戴口罩等多項措施，避免在防疫上出現漏洞。

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上海迪士尼樂園重新回歸一直頗受關注，5月8日8時門票在線上開售後，僅2秒第一單交易完成，3分鐘後，重新開園首日即5月11日的門票售罄。

據內媒報道，在上海迪士尼重新開放的第一天，清晨6點就有少量遊客在外排隊等待入園。進入園區前，遊客必須先經過「健康檢查點」，通過體溫檢測帳篷，確定體溫低於37.3度，接著出示身分證件，還有當日的「健康信息碼」綠碼，成功入園後，還必須全程配戴口罩。

恢復營業初期，上海迪士尼大部分景點、遊樂項目、部分娛樂演出以及商店和餐廳將在控制客流量的基礎上恢復運營，只有一些有頻繁互動的景點和體驗活動，如兒童遊玩區及劇院演出將暫時不對遊客開放。

上海迪士尼樂園在今天（5月11日）起重新對公眾開放，這是上海迪士尼樂園從1月25日閉園後重新開放，也是當前全球首個重啟的迪士尼樂園。 （路透社）

此外，現階段上海迪士尼還執行了嚴格的人流限制，上海迪士尼度假區運營高級副總裁包兆天表示，在運營初期，樂園每日客流量將限制在最高客流承載量的20%，遊客需提前購買指定日門票或年卡預約入園，「我們希望每一個進入迪士尼樂園的遊客都能感覺到，自己是安全的，能夠放心地遊玩。」

遊客最喜歡的「迪士尼朋友們」也出現在樂園的各個主題園區，但是為保證安全距離，與迪士尼朋友的親密互動以及近距離合影，將暫時取消。

網民熱議：

「終於可以實現不用排隊玩項目了。」

「還是要小心哦，而且小朋友也很多。」

「這個時候的迪士尼應該不用排隊了。」

「人少玩得爽。」

（綜合報道）