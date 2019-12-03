翻包檢查引爭議　上海迪士尼樂園改以X光機安檢　網民：很大改進

12月2日（周一），上海迪士尼樂園的兩個安檢通道各新增了一台X光機以及新的指示牌。上海迪士尼樂園發言人表示，確實正在進行使用X光機並輔助以人工服務進行安檢流程的測試，測試過程中將不斷進行設備調試，為未來設置更多的X光機支持安檢做好準備。 此前，上海迪士尼樂園因禁止遊客攜帶食品入園且要翻包檢查隨身物品，這些規定飽受消費者爭議。

上海迪士尼樂園以X光機為入園遊客進行安檢。（新浪財經）

內媒報道指，現場的指示牌提醒遊客，「在安全檢查過程中，如安檢人員有要求，請遊客自行打開包袋將可疑物品取出供安檢人員檢查。遊客安全是我們工作的重心，感謝您的配合和理解。」

今年9月，上海迪士尼樂園對安檢流程和服務進行了優化，建議遊客在安檢時可以自己打開包袋，如安檢人員有要求，遊客可自行將可疑物品取出，並在完成檢查後放回。

上海迪士尼早前因禁止遊客攜帶食品入園且要翻包檢查隨身物品，引起爭議。（視覺中國）

據早前報道，今年3月，因禁止遊客攜帶食品入園且要翻包檢查隨身物品，上海迪士尼樂園被一位上海華東政法大學的女大學生告上法庭，遭索賠46.3元（人民幣．下同）。經查，美國和法國等歐美地區的迪士尼樂園並沒有禁止遊客攜帶食物進園的規定。對此，官媒人民網更提出上海迪士尼憑什麼搞「雙標」、強制翻包如何保障遊客隱私權等四大質疑。

事件在內地引發輿論風暴。有網友表示，「翻包檢查，是法律授予國家強制執法機關的一項行政權力。迪士尼是一家企業，並不具有這樣的資格」、「翻包檢查遊客，並不是出於安保目的，而是檢查有沒有自帶食物，這就是濫用權力。」事件擾攘數月，上海迪士尼於9月與女大學生達成調解，向女大學生補償50元。

上海迪士尼早前發布新的《遊客須知》，允許遊客自帶食物，但需加熱水食用的方便麵（杯麵）、榴蓮等帶有刺激性氣味的食品、需用刀切開的整個西瓜等，則仍然被禁止入園。（上海迪士尼官方網站）

網民熱議：

「我覺得不翻包就算有很大改進了。坐地鐵都需要安檢有些人別杠了。」

「早該這樣啊……X光又方便又快捷，以前人工翻包不僅混亂無序進度緩慢，查完還得重新再收拾回去更拖慢了進度，在迪士尼當然是每分每秒都很珍貴啊。」

「我見過偷帶自熱火鍋進去還得意的。」

「這個事兒真別杠，這麼大個遊樂園，誰帶個刀帶個危險品什麼的，受傷害的最後都是群眾，雖然前段時間懟的挺厲害，但是還是要說人群密集的地方安全檢查是沒錯的，不光是為了運營商，對每個入園的朋友都好。」

（綜合報道）