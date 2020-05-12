原副總理姬鵬飛之子姬勝德出獄　2001年因貪污受賄被判死緩

獨立記者高瑜5月10在Twiiter上發布消息稱，曾任解放軍總參謀部情報部部長的姬勝德日前刑滿獲釋。 2001年姬勝德被控以受賄罪、貪污罪及挪用公款罪名被判處死刑，緩期二年執行。

資料顯示，現年72歲的姬勝德是中國國務院原副總理姬鵬飛之子，曾任解放軍總參謀部情報部副部長，少將軍銜。

姬勝德（右）與友人合照。（Twitter@gaoyu200812）

曾有消息稱，1996年，姬勝德任解放軍總參謀部情報部副部長期間，向美國民主黨籌款人鍾育瀚匯款30萬美元，其中部分是美國總統克林頓（William Jefferson Clinton）競選連任的經費。

此外，據《華盛頓郵報》，經營廈門遠華集團的賴昌星曾向姬勝德行賄365萬美元，姬勝德還曾私自挪用總參謀部下屬公司違紀炒股的收益250萬美元，多項銀行給予姬勝德的貸款無法收回，姬勝德又出賣軍事情報牟取暴利2000多萬元人民幣。

2000年2月，姬鵬飛去世，當時已經被捕的姬勝德（右二，與胡錦濤握手者）出席了喪禮。（資料圖片）

1999年，姬勝德被以受賄罪、貪污罪及挪用公款罪等多項罪名之理由被拘捕。解放軍軍事法庭在一審中判處其死刑，緩期兩年執行。姬勝德在上訴後，2002年終審判決將姬的刑罰由死緩改為無期徒刑。由於姬勝德患有嚴重心臟病，法院准許他保外就醫，姬勝德被送到京郊一軍隊醫院治療，直至此次刑滿釋放。

有消息稱，當時正在北京香山養老的姬鵬飛得知兒子罪行足以判死刑後，先後四次寫信給時任中共中央總書記的江澤民、中共中央軍委前副主席張萬年、國防部前部長遲浩田，請求寬恕姬勝德，免其一死。2000年2月，姬鵬飛去世，當時已經被捕的姬勝德出席了喪禮。