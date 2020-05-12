新冠肺炎｜兩日內新增6宗病例　武漢緊急通知將全市全員病毒篩查

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，其中昔日的重災區湖北省武漢市，近日再度出現社區感染，同一社區兩日內有6宗確診病例。 為此，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部涉疫大數據與流行病學調查組已下發緊急通知，宣布將在武漢全市範圍內展開全員病毒篩查「十天大會戰」，各區要在10天內做好本轄區全員病毒篩查計劃安排。

據內地傳媒報道，上述緊急通知的下發，與武漢東西湖區近日出現多宗新增確診病例有關，目的是要強化社會防控、防止疫情反彈，加強常態化疫情防控工作。

三民小區兩日內在6宗新增確診病例。（微博）

此前武漢市衛健委通報，新增的6宗確診病例，均居住在武漢市東西湖區長青街三民小區，患者包括有兩對夫妻。經專家分析，小區內曾有20宗確診病例，對各種因素排查分析後，相信病毒應主要來源於既往社區感染。

緊急通知要求各區負責根據轄區人口規模，常態化疫情防控要求，結合本區實際，制定具體實施方案。方案需明確本轄區基本情況，例如人口基數、街道數量、社區數量等，以及組織方式、時間安排，需要具體至街道、社區的採樣時間。對於病毒篩查應突出重點，緊急通知要求須確保重點人群、重點區域優先覆蓋。應將老舊小區，居住密集小區和流動人口集中區域作為排查重點，排查範圍應包括轄區常住居民和流動人口。

（綜合報道）