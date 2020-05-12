【新冠肺炎】爆社區感染　吉林舒蘭「全面進入戰時狀態」

內地新冠肺炎疫情逐步受控，不過，近日吉林省舒蘭市出現確診患者增加的情況，目前，舒蘭市是中國唯一一個疫情高風險地區。 5月11日，吉林省召開新聞發佈會，發布會上，舒蘭市長宣布，舒蘭市全面進入戰時狀態。

5月7日起，舒蘭市已經通報16例確診病例，首例確診病例為舒蘭市公安局一位洗衣女工，今年45歲，其餘均為該女性的親屬或者相關密切接觸者。

近日吉林省舒蘭市新冠肺炎確診患者增加，疑和境外輸入病例有關。（Reuters）

舒蘭市市長金華在發布會上表示，舒蘭按照高等級風險防控要求，全面進入戰時狀態，採取最嚴格的管控措施，全力以赴做好疫情防控工作。

此前，舒蘭已經於5月9日晚上和10日兩次發佈嚴格管控措施，實行小區封閉管理，每戶家庭每天可指派1人外出採購生活物資，已經復學的高三、初三年級學生恢復網上授課模式等。

長白山景區：不再對舒蘭市遊客售票

吉林省內越來越多的地區或單位正加強對舒蘭市來返人員的管控。其中，四平市要求，吉林市、舒蘭市人員若要進入四平市鐵東區政務大廳，需提供四次核酸檢測陰性結果，而省內景區長白山不再對舒蘭市遊客售票。

吉林長春中醫藥大學，新學期返校的學生陸續抵達學校。（中新社）

對於舒蘭市此次確診病例的傳染源，《南方都市報》分析指，很有可能是境外輸入所致。

報道稱，4月13日黑龍江新增境外輸入確診病例79例，均為中國籍，從俄羅斯輸入，均是由莫斯科飛往符拉迪沃斯託克經由綏芬河口岸入境，其中15例確診病例常住地為舒蘭市；此外，吉林省在4月20日新增境外輸入病例2例、22日新增境外輸入病例1例，常住地也是舒蘭。

值得關注的是，這3名病例均是俄羅斯回國人員，從綏芬河入境時檢測均為陰性，在牡丹江當地結束集中隔離後返回舒蘭後出現症狀，被確診感染。