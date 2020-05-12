蔡英文下周就職　解放軍本周在唐山港舉行軍演：長達2個半月

台灣總統蔡英文將於下周三（20日）展開新任期，屆時將發表就職演說。而大陸海事局網站本周一（11日）發布了《唐山港京唐港區軍事演習的通告》，宣布自本周四（14日）零時起管制相關海域，直至7月31日24時結束，時間長達2個半月。

大陸海事局發出的軍事演習通告。（海事局）

大陸海事局通告稱的，解放軍軍演期間，所有無關船舶、人員提前撤離到安全區域，在此期間無關船舶禁止駛入安全管制區域。安全管制區範圍： 39°25'N/119°10'E為基點，正東方向至正南偏西6°、半徑25公里的扇形海域內。

據悉，唐山港是大陸重要港口之一，是河北省、北京市、華北等多地對外發展的重要窗口之一，京唐港區位於在唐山海港開發區內，距離北京市僅230公里，戰略位置重要。

蔡英文在就職演說中對於兩岸政策的定位備受外界關注。（中央社）

蔡英文將於5月20日展開第二任期，外界關注她在就職演說中將如何闡述兩岸政策。解放軍選擇在這個時機進行軍演，外界普遍認為兩者或有關聯。

此外，日本共同社周二（12日）引述消息人士披露，解放軍正計劃8月在靠近海南島的南海區域，舉行以奪取東沙群島為想定的大規模登陸演習，而東沙群島目前由台灣實際掌控。報道稱，登陸演習將由負責衛戍南海的南部戰區實施，將動用登陸艦、氣墊船、直升機和陸戰隊，規模前所未有。

（綜合報道）