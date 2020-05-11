蔡英文5.20就職演說受矚　台媒：兩岸政策仍維持堅持原則但不冒進

台灣總統蔡英文將於5月20日展開第二任期。台灣總統府今天（11日）公布5.20總統就職典禮的細節。

台灣總統府發言人丁允恭表示，就職典禮既是「國之重點」，也是「台灣人民檢驗民主成就的一個場合」，不過今年正逢疫情挑戰，為了兼顧防疫與典禮舉辦時的簡單隆重，故也對就職大典進行一些調整。

台總統府於11日召開記者會，公布就職典禮細節。（譚英瑛／多維新聞）

至於典禮細節，台灣總統府第三局局長李南陽說明，蔡英文與賴清德將於5月20日9時進行宣誓就職典禮，並於9時20至30分歡送即將卸任的陳建仁離府，蔡英文10時發表就職演說之前，將於台北賓館戶外廣場播放感謝陳建仁影片及外國政要致賀影片等，至於蔡英文10時在台北賓館戶外廣場發表的就職演說，時間長度預計為30分鐘。

據台媒報道，蔡英文第二任期就職演說內容，在兩岸政策上仍將採取穩健一致的態度，維持過去所提出「堅持原則但不冒進」概念及基調。據中央社引述黨政人士報道，蔡英文就職演說必然會提起台灣傑出防疫的表現以及疫情後的展望，此外，亦會向人民說明未來4年經濟、社會、國家安全、施政展望願景。

丁允恭說，基於疫情，這次就職典禮台總統府並未邀請海外外賓與友好政要，而改以拍攝影片的方式表達祝賀，並將參與典禮人數限制在中央流行疫情指揮中心指引中所規定的名額，更將不籌辦國宴，改以致贈本土農特產禮盒代之。

依照就職典禮主視覺所設計出的各項就職大典紀念物與媒體證等。（台灣總統府、中華文化總會）

本次總統副總統就職大典的視覺呈現則由中華文化總會（文總）來統籌，文總副秘書長李厚慶表示，除了目前已經公開，由設計師聶永真所設計的紀念酒與郵票之外，文總還找來1993年出生的新鋭設計師葉庭語擔綱設計，結合四大主題「人民偉大」、「民主光榮」、「世代共榮」、「世界同行」來發展典禮主視覺，並希望能透過典禮，傳達蔡英文將帶領台灣走向更好的未來，「並往一流國家的方向前進。」