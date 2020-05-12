【新冠肺炎】崔天凱：中美關係不要總想回到過去，要開創美好未來

中美兩國近來摩擦不斷。中國駐美大使崔天凱日前接受了中國央視英語新聞頻道評論員、「中國論壇」執委韓樺的採訪，談及中美關係等一系列問題。 崔天凱在採訪中表示，現在很多人在議論，這場全球疫情以後，中美關係回不到過去了，但他認為，不管是中美關係還是整個世界，都不可能回到過去，也不應該把回到過去作為兩國的目標。他說，歷史是向前走的，要共同去開創一個更好的未來，而不是老想要回到過去。他說，對中美關係應該有更高的期待。

崔天凱強調，中美兩國之間的差異會長期存在，兩國在一些問題上的分歧也會長期存在。有些分歧解決了，可能新的分歧又出來了，有的時候可能會有一些爭議，這是正常的。關鍵是如何在一個真正平等和相互尊重的基礎上，避免衝突和對抗，儘量擴大互利合作，管控好中美之間的分歧，爭取取得一個合作共贏的結果。

崔天凱強調，中美之間儘管有分歧甚至有時有爭議，但是要能夠管控分歧，同時進一步擴大合作。（新華社）

新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，在被問及中美之間有哪些抗疫合作時，崔天凱稱，其實雙方的科技人員、公共衛生工作者一直保持着聯繫。哥倫比亞大學教授伊恩·利普金（Ian Lipkin）在疫情已開始就到往中國。「這樣的人在美國應該說還不少，包括科學界、企業界、還有一些團體和個人」。

他進一步稱，兩國一些官方機構包括雙方的疾控中心，從1月4號開始就保持着聯繫。

對於美國政客指責中國隱瞞疫情，崔天凱直言：「他（美國政客）說他不知道，那只可能是裝聾作啞，是他不想知道，還是出於什麼考慮。」

此外，對於美國政府宣布暫停對世界衛生組織（WHO）的撥款，崔天凱回應稱，在這樣一個面臨全球挑戰、最需要多邊合作的時候，美國這樣做首先不符合國際社會的共同利益，第二也不符合它自己的利益。放棄合作，其實是個損人不利己的辦法。