【新冠肺炎】央視：美政客為麥卡錫主義招魂　中國人不是被嚇大的

新冠肺炎疫情在全球爆發後，美國便多次指責中國隱瞞疫情及洩漏病毒。對此，央視《新聞聯播》日前刊發鋭評稱，美國政客為推卸自己防控失敗責任，抹黑中國，為麥卡錫主義招魂，但中國人不是被嚇大的，任何訛詐、威脅都沒有用。

5月12日，據《新聞聯播》報道，美國前駐華大使博卡斯（Max Baucus）近日在接受採訪時稱，美國政府目前充斥着反華論調，很多美國人知道抨擊中國是不負責任的，但他們不敢聲張，這似乎重回麥卡錫主義時期。

鋭評稱，70年後的今天，抱着冷戰思維的某些美國政客為開脱疫情防控潰敗之失職，再次把中國當靶子，瘋狂抹黑攻擊中國，公然為麥卡錫主義招魂，正全力以赴把美國拖入更大的災難，華盛頓當前扭曲的政治生態，正讓疫情這場天災更多地演變成人禍。

銳評稱，在抗擊疫情的戰場上，中美是戰友，而不是對手，美國人民如果任由少數反華政客操弄麥卡錫主義那一套，搞得人人自危，損人害己，那隻能說是美利堅的悲哀。

鋭評最後強調，中國人不是被嚇大的，任何訛詐、威脅都沒有用。某些美國政客應該清楚，只有拋棄冷戰思維、收起抹黑攻擊那一套，重歸與國際社會開放合作的正軌，才能挽救更多美國人的寶貴生命。