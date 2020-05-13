原交通運輸部副司長受賄222萬　曾替孫小果案說情

據中國監察網5月13日發佈消息，中國交通運輸部科技司原副司長（副廳級）袁鵬涉嫌受賄案，袁鵬利用其擔任省政府辦公廳秘書二處副處長、省長辦公室副主任、楚雄市市長、市委書記的職務便利，非法收受他人賄賂人民幣222萬餘元人民幣。

據悉，袁鵬曾收受涉黑人員孫小果繼父李橋的賄賂。（微博@昆明市中級人民法院 ）

此前，在2020年3月2日，雲南省西雙版納州人民檢察院以受賄罪向西雙版納州中級人民法院提起公訴。

公開資料顯示，袁鵬現年47歲，雲南曲靖人，早年在雲南工作，2012年8月上調交通運輸部科技司副司長。

2019年12月，孫小果案涉案公職人員被處分，其中通報雲南省檢察院黨組副書記、副檢察長許紹政時就點到了袁鵬曾涉案。另外，在孫小果繼父李橋忠、繼母孫鶴予受審時，也點到了袁鵬。

雲南紀委監委通報稱，許紹政在擔任雲南省委政法委辦公室主任期間，接受四川王氏集團法定代表人王德彬請託，幫忙介紹時任雲南省政府辦公廳秘書二處副處長袁鵬與王德彬、孫小果繼父李橋忠認識。

2007年至2008年初，李橋忠與四川王氏集團有限公司董事長王德彬請託袁鵬，並向其行賄，為孫小果再審從輕處罰說情。

2019年7月26日，雲南省掃黑辦通報，孫小果案被查涉案公職人員、重要關係人增至20人，囊括監獄、法院、司法廳、公安廳。同年10月14日，這20人中有19人涉嫌職務犯罪被移送審查起訴。

2019年12月23日，孫小果被判處死刑。

2020年1月，袁鵬被雙開。在中國官方的通報中提到，袁鵬違規收受可能影響公正執行公務的禮金、禮品;在雲南省工作期間，利用職務上的便利，違規干預和插手司法案件，充當涉黑涉惡勢力「保護傘」，在承攬工程、轉業安置等方面為他人提供幫助謀取利益，非法收受鉅額財物，涉嫌受賄犯罪。