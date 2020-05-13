孫楊被指禁賽期仍月領13萬元津貼　內媒記者點名國家體育局解釋

中國泳手孫楊早前因拒絕接受世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢，被國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年。惟內媒4月時曾披露一份文件，顯示孫楊禁賽後仍然入選東京奧運集訓名單，中國游泳協則指該名單已作廢。 近日再有內地網民爆料稱，孫楊入選中國游泳隊奧運集訓隊，目的是為了拿到每個月13萬元（人民幣．下同）的訓練津貼，貼文獲得《西安晚報》體育記者賀曉龍轉發。賀曉龍更還點名要求隸屬於國家體育局的游泳管理中心出來解釋闢謠。

內媒體育記者賀曉龍轉發網民爆料，要求官方解釋孫楊領取津貼的事件是否屬實。（網上圖片）

內媒報道引述網民formorestrokes稱，為甚麼孫楊一定要進集訓名單，因為不進名單就無法領到每月的游泳隊工資。所有入選國家隊的運動員，都可以根據各自在裡約奧運週期4年內的比賽成績，拿到相應的國家隊工資補貼。其中孫楊的成績最好，因此可以拿到13萬的工資補貼，還稱這是孫楊母子和國家隊談判後其中一個「閉嘴」條件。

體育記者賀曉龍轉發該貼文並寫道：「游泳管理中心出來辟個謠吧！」其轉發的內容迅速引起更多網民熱議，惟國家游泳運動管理中心未有回應事件。

及至周日（10日），賀曉龍再次在微博發聲表態，指孫楊和游泳管理中心是按有關規定進行分成，同時他否認網上有關「封口費」、「孫楊手裏有把柄」等說法。賀在微博寫道：「從孫楊落選國家隊之日起，雙方應該兩清了吧，誰也不虧欠誰。」但他同刪除了先前要求游泳管理中心闢謠的相關貼文。

值得一提是，內媒《網易體育》本月5日還報道稱，孫楊目前在千島湖，而千島湖也是浙江游泳隊訓練基地，懷疑他自費訓練。之前央視報道也透露孫楊沒有放棄訓練，仍在自費堅持。

（綜合報道）