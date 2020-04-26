【孫楊禁賽8年】賀頓父母首揭4年來飽遭滋擾　疑是孫楊支持者所為

中國奧運金牌泳手孫楊，月前因違反藥檢守則遭重判禁賽8年，自2016年里約奧運起與他針鋒相對的澳洲泳手賀頓，其父母日前接受澳洲媒體《Australian Weekend》訪問，揭露一家人4年來受過的各種滋擾，尤如活在圍城之中。

《Australian Weekend》訪問了賀頓父親Andrew及母親Cheryl，並以《Horton Torment After Poking the Dragon（賀頓戳龍後飽受折磨）》為題刊登。報道中，Andrew指兒子在2016年里約奧運期間與孫楊爭執，徹底改變了一家的生活。當時賀頓曾向媒體稱：「他向我潑水來問好，我沒理他，因為我沒空理會一個禁藥騙子（drug cheat）」。



事情發生後45分鐘內， Facebook、Instagram、Twitter、微博等社交平台，即出現超過68萬個侮辱、要脅的惡意訊息，賀頓的維基百科也被更改；24小時之後，一位政府代表告訴Andrew：「我們收到900萬個關於你兒子的訊息，沒一個是善意的」，Andrew更說：「死亡要脅已多到一個程度，令我們無法再認真看待」。孫楊遭禁賽8年前後，發生過什麼事？與賀頓有什麼恩怨？（按圖放大）

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此後，對賀頓一家的滋擾無日無之，網絡世界的各種言語，他們尚可一笑置之，但現實中亦不斷被騷擾，深夜常有人在他們家附近敲打煲、鑊，有人在他們花園下毒毒死植物、朝他們家掟狗屎、也會收到操不流利英語的人來電，要脅傷害他們的女兒，儘管Andrew並沒有女兒。報道指，滋擾他們一家的，「相信大部份是持學生簽證的中國留學生」。

更令老賀頓夫婦不安的事件，是在里約奧運期間，一次Andrew接受電視台訪問時，突然收到鄰居的訊息，指有兩輛可疑的客貨車停泊在他們家門外，車庫的門、家中大門都被打開，愛犬也失蹤；同時間，賀頓的弟弟Chad本來正在學校考試，但學校卻突然收到許多針對Chad的要脅訊息，最終Chad要即時被護送離校，並在里約奧運結束前，一直寄居於朋友家中。最終賀頓的家沒任何損失，愛犬最後亦重新出現。

賀頓父母Andrew（左）及Cheryl（右）接受《Australian Weekend》專訪，談及4年來受到的滋擾。（Australian Weekend截圖）

2019年7月韓國光州舉行的世界錦標賽，賀頓拒絕與孫楊同台領獎，事件成為全球逾6000個媒體的頭條，對他們一家的滋擾也到達頂峰，賀頓媽媽Cheryl憶起同年10月的一件事：「光州世錦賽後，有天我清理後院泳池時，發現池內有大量玻璃碎片，足夠裝滿一整個籃子」，她的手亦被割傷，血流如注。最終他們將玻璃碎用籃子裝起，放在書房，「用來提醒我們情況有多壞」。

多年間，賀頓父母需恆常地與國家安全人員及外交部官員會談，《Australian Weekend》引述一名國家安全情報員道：「賀頓一家的遭遇，並不是單純的行動，相信是一起有組織、且具系統性的騷擾，這也說明了外部勢力有多深入澳洲」。賀頓媽媽Cheryl憶述，光州世錦賽後滋擾達到高峰、卻在今年2月突然開始平息，到月底，孫楊就遭判禁賽8年，到底是因新冠肺炎疫情或其他因素，則難以考證。

賀頓積極備戰延至明年舉行的東京奧運，他坦言起初並不知道家人的遭遇。（Getty Images）

賀頓作為運動員，回家的時間不多，一開始他並不知道家人受滋擾，「我最關注的是家人的情況。老實說，因為我的父母想保護我，一開始並沒告訴我太多、我也沒留意到發生了這麼多事，看到、聽到我最愛的家人所承受的一切，是最難過的」。

報道最終問到Andrew，可會覺得一切都因兒子的行為而起，他直言：「若沒人發聲，就不會有任何改變」。