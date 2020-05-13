【新冠肺炎】美議員提法案制裁中國　外交部：罔顧事實、極不道德

美國9名共和黨參議員日前共同推出《2019年新冠病毒問責法》稱，若中國不配合合作，不全面說明導致新冠病毒爆發的過程，將授權總統制裁中國。 對此，中國外交部13日表示，美國國會個別議員的議案罔顧事實、極不道德。

美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）於5月12日提出法案，就新冠肺炎疫情追責中國。據該法案，如果中國未能完整交代疫情，將授權美國總統特朗普（Donald Trump）對中國實施廣泛制裁，其中包括凍結資產、旅遊禁令和撤銷簽證，以及限制中國企業向美國金融機構借貸和禁止中國公司於美國交易所上市等。

美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）。（網絡圖片）

中國外交部發言人趙立堅在5月13日的例行記者會上就此表示，美國國會個別議員提出一些議案，完全罔顧事實，妄圖通過搞有罪推定式的調查向中方推卸自身抗疫不力的責任，這極不道德，中方對此堅決反對。

趙立堅又表示，中國已經立法全面禁止非法野生動物的獵捕、交易、運輸、和食用，中國根本沒有西方所謂的野生動物濕貨市場。

此外，他還提到美媒此前曝光的美國共和黨參議院委員會給黨內各競選陣營發送一份長達57頁的備忘錄。據悉，該備忘錄建議共和黨候選人應該通過積極攻擊中國，來應對本地的新冠疫情。

趙立堅指，該備忘錄「鼓動通過積極攻擊中國，應對疫情危機，還給出了中國掩蓋真相導致病毒蔓延等三大攻擊路線。核心意思就是，只要提到疫情，就攻擊中國。美國內這出甩鍋大戲，已經被嚴重劇透，再演下去沒有意義。」他說：「我們奉勸美國國內那些人，千萬不要入戲太深，太着迷，奉勸美國有關的政客，把心思和精力都放到抗疫和維護美國人民生命安全上去，把自己的事情做好，同時多為國際抗疫合作發揮建設性作用，而不是一心想着轉移視線。」